Chaves y Figueres chocan sobre pensiones

Los candidatos Rodrigo Chaves y José María Figueres, de los partidos Progreso Social Democrático (PPSD) y Liberación Nacional (PLN), chocaron en sus propuestas relacionadas al tema de las pensiones durante el debate de Repretel.

A Chaves se le cuestionó su promesa de llevar el tema de las pensiones de lujo a referendo, pese a que el artículo 105 de la Constitución Política prohíbe efectuar consultas populares sobre esta materia. Se le indicó que, para ello, primero tendría que reformar la Carta Magna, lo que conlleva un proceso legislativo de largo trámite.

“Nosotros decimos que vamos a hacer todo lo posible en el marco de la ley para quitar las pensiones de lujo”, aseveró el candidato del PPSD. Además, se pronunció en contra de las potestades de los magistrados de la Sala IV en el análisis de la constitucionalidad de las reformas de pensiones. A su vez, aprovechó para atacar a Figueres.

“La Sala Constitucional ha cometido una violación a nuestra propia ley al haber decidido sobre algo que los afecta a ellos. Yo sí, yo no soy pensionado de lujo como José María Figueres, yo daré la lucha para que esos ¢1,2 billones que gastamos en pensiones de lujo se utilicen para construir carreteras, dar salud”, dijo Chaves.

“Vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a preguntar si la Sala Constitucional debería tener la jurisdicción que tiene sobre las pensiones de ellos mismos; veamos el artículo 9 de nuestra Constitución, que dice que perfectamente se pueden hacer referéndums jurisdiccionales de, en este caso, las pensiones, no del monto de las pensiones”, dijo.

El artículo 9 lo que dice es: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.

“Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes”.

Por su parte, Figueres, el aspirante del PLN, aprovechó su espacio para tocar el tema de las pensiones de lujo, recordando que, durante su administración (1994-1998) se eliminaron los regímenes especiales como el de exdiputados y se crearon las pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en pobreza.

“Cuando estuvimos en el Gobierno, eliminamos, entre otros, el régimen especial de pensiones que tenían los diputados y eso es la diferencia entre hacer y hablar, porque, cuando estuvimos en Gobierno, efectivamente logramos avanzar y quitar regímenes especiales.

“También, avanzamos con algo que a mí me parece que es justicia, que son las pensiones del Régimen No Contributivo para 40.000 personas mayores que hoy en día no tiene ningún ingreso y que viven en la pobreza”, comentó Figueres.

El verdiblanco acusó a Chaves de ser un " burócrata” que, durante su paso por el Ministerio de Hacienda entre noviembre del 2019 y mayo del 2020, “no hizo absolutamente nada por quitar las pensiones de lujo y menos hizo por ampliar las pensiones del Régimen No Contributivo”.

Asimismo, el liberacionista habló de rebajar el monto de las pensiones de lujo mediante formas que no violenten la jurisdicción costarricense.

“Haremos todo lo que podamos hacer para reducirlas; ya se han reducido a un 55% con los impuestos especiales que tienen.Si se pueden reducir más con cualquier mecanismo que nosotros podamos implementar, no tengan ustedes la menor duda de que lo vamos a hacer”, dijo el candidato del PLN.

