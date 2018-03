"Si algo me quiere preguntar, que se presente a un debate y me lo pregunte, pero que no me mande a tercerones a hablar, porque probablemente él también está en esa categoría si no me habla directamente (...). Yo a mi mamá la quiero mucho, pero no me estoy metiendo debajo de las faldas de ella", lanzó el rojiamarillo este domingo, en el parque central del cantón de Moravia.