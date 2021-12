Bancos impiden envío de contribuciones por Sinpe Móvil a partidos políticos

Dudas de las entidades financieras sobre el origen de los fondos mantienen bloqueada la posibilidad de que los partidos políticos reciban contribuciones por medio de Sinpe Móvil. Los bancos temen que, por medio de esa plataforma, personas jurídicas estén realizando transferencias ilegales de dinero a las agrupaciones.

El Banco de Costa Rica (BCR), entidad que no está permitiendo los envíos por Sinpe Móvil a los partidos, alegó que las transferencias realizadas por esta vía solo reflejan el nombre de las personas que las envían, pero no así el número de cuenta del depositante, como sí ocurre en las transacciones convencionales.

“En cumplimiento a la regulación se debe identificar de manera inequívoca al dueño de los fondos. Siendo que, mediante Sinpe existen escenarios donde se identifica al solicitante de la transacción, más no así al eventual dueño de los fondos, es que por el momento no se reciben donaciones por este medio”, confirmó el BCR a La Nación.

Sinpe móvil es una herramienta de pago que permite asociar un número de teléfono a una cuenta bancaria para realizar depósitos.

Cualquier persona con una cuenta bancaria puede enviar dinero a clientes de otros bancos con solo digitar su número de teléfono, lo cual es más fácil que la transferencia convencional que requiere la digitación de la cuenta IBAN de destino. Usualmente, son depósitos de montos menores, libres de comisiones hasta por un monto de ¢100.000.

La situación ya es del conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido a quejas presentadas por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Los magistrados tienen pendiente el pronunciamiento final sobre este conflicto.

En el caso del PLN y el PUSC, los bancos de Costa Rica y Popular, respectivamente, les tienen cerrada la posibilidad de recibir donaciones por medio de Sinpe Móvil, mientras que el Frente Amplio tuvo que realizar varias gestiones para que el Banco Nacional les habilitara la opción.

Mediante una nota enviada al Tribunal, el BCR argumenta que este tipo de pagos no identifican la cuenta de origen de la que salen los fondos, sino solo a la persona que la realiza, por lo que no es posible precisar, según asevera, si estos provienen o no de una cuenta de persona jurídica.

El Código Electoral solo avala depósitos de personas físicas costarricenses.

“El origen como tal de los fondos que exige el Código Electoral a los bancos, no viene a reunir las condiciones precisas o exactas del depositante final donde la plataforma podría brindar datos imprecisos ya que no necesariamente el que realiza la transferencia es el dueño de los recursos.

“Y es aquí precisamente donde la plataforma pueda verse violentada a trazar recursos de otros orígenes, escapándose así el control que requiere y dispone la ley”, aseveró Álvaro Camacho, subgerente de banca corporativa del BCR, en una nota enviada el pasado 27 de setiembre para pedir criterio de los magistrados del TSE al respecto.

Paulina Ramírez, tesorera del PLN, confirmó que el BCR no les permite recibir donaciones por Sinpe Móvil, pese a las gestiones hechas ante las autoridades bancarias y al TSE. Alegó que, sin esa herramienta, se está dificultando la recaudación de contribuciones y de aportes obligatorios de militancia que hacen alcaldes y diputados.

Dicha limitación técnica los obliga, según Ramírez, a recibir dinero en efectivo, lo cual consideró que no es una buena práctica.

La misma situación sucede con la cuenta del PUSC en el Banco Popular, de acuerdo con Randall Quirós, presidente de la agrupación.

Mientras tanto, el Frente Amplio superó los obstáculos con el Banco Nacional hace un par de semanas, aunque al principio de la campaña electoral no tuvieron habilitada la opción por impedimento técnico y normativo de la entidad financiera, confirmó Dita Montiel, tesorera de la agrupación.

Criterio del BCCR

Para el Banco Central de Costa Rica (BCCR), administrador de la plataforma de Sinpe Móvil, no debería existir ningún obstáculo, según un criterio solicitado por el TSE.

“Las entidades financieras están en la obligación de garantizar que los datos contenidos en cada transacción corresponden a los datos de los titulares de las cuentas involucradas, de forma tal que a la entidad origen le corresponde asegurarse de que los datos del ordenante son los correctos,

“En tanto que la entidad destino deberá garantizar la veracidad de los datos del beneficiario”, señala el criterio firmado por Francisco Carvajal, director del Departamento Sistema Nacional de Pagos Electrónicos.

Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, confirmó que las agrupaciones se han quejado ante la negativa de los bancos a recibir donaciones por la plataforma Sinpe, aunque es una forma validada actualmente por el órgano electoral.

Héctor Fernández, director de Registro Electoral, confirmó, el pasado viernes, que las transferencias de dinero por la plataforma se pueden usar, mientras se cumplan con los requisitos sobre contribuciones que son, básicamente, que se trate de personas físicas costarricenses y que los partidos políticos lo puedan identificar.