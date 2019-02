El País y La Vanguardia de España, The Guardian en Inglaterra, CNN en Español, People, Forbes, Telesur, Caracol, el Nuevo Día de Puerto Rico, La Tribuna de México, Univisión y otros medios extranjeros publicaron la información, luego de que el Semanario Universidad y The New York Times revelaran que una médica y activista, hija de una exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), hizo la denuncia este lunes 4 de febrero ante la Fiscalía Adjunta de Género.