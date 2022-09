Asamblea nacional del PLN exige cuentas a Figueres por manejo de campaña electoral

La asamblea nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) le exigió al expresidente José María Figueres que rinda cuentas por el manejo de la campaña electoral de 2022, en la que siendo candidato presidencial perdió la elección en segunda ronda frente a Rodrigo Chaves.

En medio de reproches, el foro aprobó este sábado, con 53 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, una moción propuesta por el expresidente de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Villanueva, para que el exmandatario rinda un informe en la próxima asamblea general del partido, aprobada para el mes de octubre.

Este deberá incluir el manejo del equipo y comando de campaña, conformación y análisis del gasto, la estrategia política y las organizaciones paralelas de la dirigencia, es decir, sobre esto último, de las estructuras no designadas que se incorporaron en la contienda.

La propuesta se introdujo luego de que Villanueva cuestionara al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) saliente, encabezado por la diputada Kattia Rivera, de que cómo era posible que este sábado se presentaran informes de la elección de alcaldes del 2020, de la presidencia del partido, la secretaría general y de la tesorería sin que se mencionaran los resultados electorales.

PLN pretende simplificar su estructura para facilitar la renovación de figuras

“No nos parece que un partido que pierde las elecciones, convoca a asamblea nacional y rinda tantos informes, no presente informe de las elecciones anteriores. Creo que había una reticencia (de la dirigencia saliente) a exigir rendición de cuentas de la campaña”, señaló Villanueva, en declaraciones a La Nación.

Frente a los cuestionamientos, Rivera justificó que no se incluyo el tema por no estar integrado en la agenda, avalada previamente por el directorio político. El punto de mayor importancia para discutir, añadió Rivera, era aprobar un adelanto de la elección el CEN para el mes de octubre.

“Esta no es una ocurrencia de mi persona aprobando una agenda. Administrar el directorio no es fácil. Siempre existe un espacio de rendición de cuentas del candidato que no ganó. Lo mismo hizo don Antonio Álvarez en su momento”, descargó la diputada.

Laura Chinchilla renuncia al PLN

Informe abordará video de salto al vacío Copiado!

La iniciativa de Villanueva, respaldada por otros asambleístas como los exdiputados Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson, planteaba en un principio que la rendición de cuentas sobre la participación de personas ajenas a la campaña, se citara como “estructuras paralelas”.

Posteriormente, el proponente impulsó que la frase se cambiara por “organizaciones paralelas”, ajuste que una amplia mayoría avaló.

De acuerdo con el exdiputado, el cambio no excluye del informe que presentaría Figueres ,una explicación sobre el video de salto al vacío que circuló en redes sociales en la campaña electoral, en el que personas se lanzan desde un edificio como parte de una crítica al ahora presidente electo Rodrigo Chaves.

“Existe un descontento de alguna parte de la dirigencia cuando se mal menciona estructuras paralelas, porque piensa en la situación del PPSD (partido de gobierno que afronta denuncias por el financiamiento de la campaña de Chaves)”, explicó Rivera sobre el ajuste.

En el mes de julio, en una respuesta escrita enviada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Gustavo Viales, entonces secretario general del PLN, cuestionó el financiamiento de esa producción.

“No se registra dentro de las donaciones, alguna donación en especie dirigida al video ‘salto al vacío’. En caso de que exista un pago con insumos al PLN en este tema, la misma no siguió con el procedimiento debido”, aseguró el exdiputado Viales.

Viales, Rivera y el resto del Comité que tenía vencimiento de plazo hasta en 2023, dimitieron semanas atrás luego de la renuncia a la afiliación partidaria de la expresidenta Laura Chinchilla.

Chinchilla se apartó del partido, a finales del mes de julio, al no lograr que la asamblea nacional discutiera la destitución de Viales, mientras se esclarece por qué él visitó, en el 2021, el condominio en donde luego fue detenido un presunto narcotraficante de la zona sur.

Nuevo Tribunal de Ética y Disciplina Copiado!

En la asamblea de este sábado el PLN, además, eligió un nuevo Tribunal de Ética y Disciplina (TED) que repondrá al que renunció a raíz de la decisión de Chinchilla. Los propietarios electos son Cecilia Bolaños, Jannina del Vecchio (exministra de Seguridad), Margarita Azofeifa, Jorge Jara, George Alvarado, Denis Ruiz. Aún queda pendiente un puesto por elegir.

La suplencias recaerán en Randall Black, Alexandra Blanco, Alexánder Sánchez, Amelia Carvajal, Geovanny Cedeño y Shirley Benavides.

Tribunal de Alzada, también electo este sábado, son el propietario Jorge Campos y los suplentes Angie Morales y Marco Murillo.