Antonio Ortega, jefe del Frente Amplio, critica viaje de asesora de Rocío Alfaro a elecciones en Venezuela

Antonio Ortega, jefe de la bancada legislativa del Frente Amplio (FA), desaprueba el hecho de su compañera Rocío Alfaro enviara a su jefa de despacho a Caracas, pagada por el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, para observar las elecciones que le permitirán a Nicolás Maduro alcanzar 18 años en el poder, pese a las denuncias de fraude.

En entrevista con La Nación, Ortega afirmó que el FA vive un debate interno sobre el tema. En su criterio, las elecciones en Venezuela deberían repetirse, pues existen elementos de peso para desconfiar de los resultados anunciados por el CNE. Añadió que el Frente Amplio tiene la obligación de denunciar actos autoritarios tanto en Costa Rica como afuera.

-¿Ustedes avalan la visita de una asesora de la diputada Rocío Alfaro a Venezuela para observar un proceso electoral cuestionado no solo por lo ocurrido la noche del domingo (28 de julio), sino desde antes, cuando se negó a millones de venezolanos la posibilidad de votar en el exterior y se persiguió a oposiores?

-No estoy de acuerdo ni comparto que se haya hecho eso, pero respeto la decisión de la diputada Alfaro. Como compañera diputada, respeto la decisión de ella.

LEA MÁS: Consejo Electoral de Venezuela pagó viaje de asesora de diputada del Frente Amplio

-¿Es meramente un desacuerdo y se debe respetar la decisión, o procede algo más allá que eso?

-Obviamente hay debates a lo interno del partido. Usted sabe que, con respecto al tema de que no dejaran entrar a expresidentes, no solo a la delegación de don Miguel Ángel Rodríguez, sino también, por ejemplo, a la de Alberto Fernández, de Argentina, yo señalé eso desde el primer momento. Entonces, nunca podría estar de acuerdo con eso y, obviamente, son diferencias dentro de la diversidad en la que transcurrimos.

-¿Es una visión suya o de la bancada?

-Creo que las diferentes diputaciones lo han expresado y hay consideraciones en las que coincidimos.

-¿Qué consideración tiene sobre el hecho de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Elvis Amoroso, haya declarado ganador a Nicolás Maduro al día siguiente de la elección, sin haber dado un espacio para apelaciones y sin haber presentado actas del escrutinio?

-Creo que hay elementos suficientes, previo al proceso electoral y durante el proceso electoral, que hacen dudar de eso y por eso...

-¿Dudar de qué?

-Dudar de la declaración de ese domingo del señor Maduro como ganador, por los mismos elementos que le decía antes; es decir, la comunidad internacional y la propia ciudadanía venezolana, fuera y dentro de Venezuela, tienen elementos y argumentos de peso para desconfiar de que esos resultados sean así.

-¿Cuáles son esos elementos de peso?

-Los que usted me está diciendo, que no dejaron entrar a observadores internacionales; por ejemplo, se persiguió a una candidatura. Tengo entendido que también existe una desigualdad con respecto al uso de los recursos públicos para el tema de la campaña.

“No sé si existe, bueno, creo que en Venezuela al igual que en otros países, no existe división entre el gobierno y los partidos políticos para hacer campaña y, si nosotros denunciamos aquí cuando sucede, también hay que denunciar cuando sucede en otros lugares del mundo. Por eso, nosotros hemos dicho que es necesario que se revisen las actas y las pruebas antes de declarar a un ganador.

-¿Cómo cataloga ese proceso hasta lo visto hoy? ¿Es meramente antidemocrático o es un fraude, como algunos han dicho?

-Es un proceso con cuestionamientos considerables. Los ciudadanos de Venezuela y la comunidad internacional tienen motivos para sospechar. Hubo efectivamente, así como lo hemos señalado cuando sucedió aquí en el país, por ejemplo con el sí al TLC, que nosotros señalamos que precisamente el fraude no se dio en las urnas, sino que se dio de previo con todo lo permisivo que fue el Tribunal Supremo de la República (TSE ) con el Gobierno de la República, que usaba la figura del Gobierno para hacer campaña y prometer un montón de cosas. Podemos decir lo mismo de este proceso. Tal vez no con los detalles, porque no conozco los detalles, pero a veces los fraudes electorales no necesariamente se cometen solo en las urnas, sino en el proceso previo.

-¿Diría que es un fraude?

-Es lo que le estoy diciendo, está muy cuestionado. Está sumamente cuestionado.

-Usted habló de la desigualdad en la que competían los principales candidatos. ¿Eso lo hace antidemocrático? ¿Así lo calificaría usted?

-Sí. Hay una desigualdad que pone en duda la democracia del proceso, sin duda.

-¿El manejo del proceso y la forma en que se reprime al pueblo que quiere protestar hacen que Nicolás Maduro sea considerado un dictador, o que su régimen sea una dictadura?

-Es un gobierno autoritario que va por esa vía.

-¿Todavía no lo es?

-En términos duros de la ciencia política, el autoritarismo, el totalitarismo, la dictadura tienen diferentes características. Aquí, digamos, usando las ciencias políticas duras, estamos hablando de un país donde hay un proceso democrático entre comillas, porque se hacen elecciones cada cierto tiempo, pero se ponen en duda. Es lo mismo que puedo decir de (Nayib) Bukele (presidente de El Salvador), que se acaba de reelegir pasando por encima, rumbo a posicionarse hacia el totalitarismo y hacia la dictadura; y Venezuela y el señor Maduro también van en esa dirección.

-¿Es suficiente pedir que se muestren las actas para cotejar resultados, cuando el sistema ya fue vulnerado desde el domingo por la noche, momento en que dejó de transmitir resultados? A estas alturas, ¿qué actas creíbles se pueden presentar? Hay rumores de que se están fabricando actas con ayuda de China para intentar engañar a la comunidad internacional. Aunque no se puede validar esta información, son conjeturas que afectan el proceso. ¿Es pertinente pedir actas de un sistema que ya se interrumpió y perdió toda credibilidad?

-Si están los elementos para corroborar que hubo fraude, se está consumando o se consumó, lo ideal que se debería hacer es repetir las elecciones.

-¿El Frente Amplio, que probablemente tiene afinidad con estos movimientos de izquierda en general, avalaría un nuevo período de Maduro en las actuales circunstancias?

-Somos izquierda democrática y, por lo menos en nuestros actos, aquí en Costa Rica, en nuestra vida política no hemos presentado una sola iniciativa o una sola gestión que entorpezca la vida democrática. Todo lo contrario, lo hemos denunciado en gobiernos de Liberación (Nacional), Acción Ciudadana (PAC), Unidad (Social Cristiana) y en este, que tiene muchas cosas en común de esto que estamos hablando.

“Creo que si se verifica y si el tiempo le da la razón y empiezan a salir más cuestionamientos como los del Centro Carter, es evidente que habría que repetir las elecciones”.

-¿Le pediría usted al régimen de Maduro que cese la represión de las protestas enviando a sus cuerpos armados?

-Por supuesto, así como se lo pedimos a cualquier gobernante aquí o afuera que reprima al pueblo, en materia de derechos humanos. Y eso no está pasando ahorita, ha pasado desde hace mucho tiempo. Nosotros creemos en el derecho la protesta democrática y, si aquí hemos señalado a quienes persiguen la protesta social y democrática, lo tenemos que hacer en cualquier otro lugar.