Ana Helena Chacón dice que sospechoso narco se infiltró en cita con grupo de mujeres

La ex vicepresidenta de la República Ana Helena Chacón (2014-2018) afirmó este martes, ante la Comisión especial investigadora de la penetración del narcotráfico en la zona sur, que el investigado en un caso de presunto narcotráfico, Luis Guilermo Cartín Herrera, se infiltró en una reunión que le pidió un grupo de mujeres lideresas de Goicoechea que ella atendió de buena fe.

“Lo que quisiera es que ningún otro jerarca tuviera que pasar por lo que estoy viviendo yo, hoy, venir a dar cuentas por una reunión que se dio, de buena fe, a personas que también la solicitaron -estoy segura- de buena fe, porque logró infiltrarse en esa reunión, y digo infiltrarse porque él fue quien convenció a las señoras que podrían ir a mi despacho, pensando que ahí su proyecto saldría adelante”, aseguró la exjerarca.

La respuesta de Chacón se produjo ante una consulta que le hizo el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), sobre los controles de seguridad de la Casa Presidencial para saber quiénes solicitaban reuniones.

La exjerarca, hoy embajadora de Costa Rica en España, aseguró que Cartín había convencido al grupo comunal de mujeres de que él podría desarrollar un proyecto de vivienda social en un lote que, supuestamente, estaba a nombre de su compañía.

“El motivo por el cual se recibió en mi despacho fue por una solicitud de quienes, como he dicho, el señor Cartín acompañaba. El señor Cartín, directamente, nunca me solicitó a mí una reunión”, aseguró la ex vicepresidenta.

Chacón manifestó que, si bien se siguió el protocolo de seguridad de la Casa Presidencial, para el 2017 no recibió ninguna alerta que indicara que esa persona “era una persona en conflicto con la ley”.

“Quizás eso no se sabía en aquel momento”, adujo la embajadora, quien negó que su despacho en Zapote definiera beneficiarios de ayudas sociales específicas, ni se ordenó direccionar recursos a proyectos específicos.

“Todo se hacía mediante mecanismos como los mapas sociales y estrategias donde podíamos saber dónde estaban las personas en mayor vulnerabilidad y pobreza”, apuntó.

La embajadora enfatizó que no conocía al sospechoso narco, quien se presentó como desarrollador urbanístico, y que nunca más volvió a tener contacto con él.

Ana Helena Chacón planteó que ella atendió dicha reunión con las mujeres de Goicoechea como coordinadora del Consejo Presidencial Social, competencia que se le había dado en el 2014.

El objetivo de la cita, dice, fue plantearle a ella las dificultades para acceder a vivienda y las dificultades para desarrollar un proyecto habitacional en ese cantón.

“De esa reunión no se derivó, por mi parte, ninguna gestión posterior”, dijo.

