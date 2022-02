Alcohol en gel y jabón se agotan en algunos centros de votación por gran afluencia de electores

La gran afluencia de electores durante la jornada electoral de este domingo 6 de febrero ha ocasionado que en algunos centros de votación escaseen los productos de sanitización.

Si bien no es obligatorio lavarse las manos y aplicarse alcohol en gel previo al ingreso del centro de votación, su uso es parte de los protocolos sanitarios que adaptó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la pandemia y que han sido acatados por los electores de forma voluntaria.

De acuerdo con Hector Fernández, director del Registro Electoral, la situación ha obligado a funcionarios del TSE y del Ministerio de Salud a trasladar más producto a los centros de votación.

Durante el cierre de la jornada electoral, en algunos centros de votación se reporta faltante de productos de sanitización y funcionarios han tenido que correr para evitar aglomeraciones. (Alber Marín)

“Sí tenemos una serie de incidentes que tienen que ver con las filas que se pueden hacer en los centros de votación. Por ejemplo, en la tarde hemos tenido reporte de mucha afluencia de personas. Hemos estado enviando funcionarios nuestros para reforzar a los diferentes agentes electorales de estos lugares donde estamos teniendo estos reportes; también los funcionarios del Ministerio de Salud, que han estado colaborando en el monitoreo, quienes nos han dado el reporte de que ya en algunos lugares están escaseando los insumos como alcohol en gel y jabón. A estos funcionarios los hemos enviado con alcohol en gel, sobretodo para que colaboren con el ingreso a los centros de votación”, explicó Fernández.

Esta situación ha provocado algunas aglomeraciones, por lo que los funcionarios han tenido que correr para que los productos de sanitización de manos no falten en los centros de votación.

Eso sí, el director del Registro Electoral es enfático en que esta situación no ha sido generalizada, sino solo en puntos específicos, donde hay una importante cantidad de ciudadanos esperando emitir su voto.

“Hemos comprobado en la mayoría de los casos que se trata no tanto de controles excesivos sino de mucha afluencia de gente. Creo que los controles han sido los normales y en ningún caso se ha exigido que no puede entrar si no se lava las manos pero las personas van voluntariamente a lavarse las manos en los centros educativos donde hay lavatorios y eso puede estar provocando aglomeración”, añadió.

Fernández resaltó que a las 6 p. m las personas que aún estén en la fila no podrán votar, pues a esa hora cierran las urnas.

Los primeros resultados sobre la jornada, se darán a conocer a eso de las 8:45 p. m.