Por su parte, Nixon Ureña enfatizó en que no existe representación propia de los alcaldes dentro del partido: “Nosotros no tenemos representación como alcaldes, lo digo así porque muchos llegamos a esa Asamblea Nacional, pero no por ser alcaldes; llegamos porque participamos en distritales, en procesos provinciales y demás, pero no como lo hacen los diputados”.