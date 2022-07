Alcalde de Alajuela: Parque Viva recibió permiso antes de expansión urbanística en la Guácima

Humberto Soto, alcalde de Alajuela, aseguró que el congestionamiento vial que se genera en la Guácima, Alajuela, no es causado únicamente por el Parque Viva, sino que se debe también al gran crecimiento habitacional del distrito y a los nuevos condominios que se levantaron en la zona.

“Ha habido un crecimiento muy importante en el distrito de la Guácima que, sumado a las actividades y a la gran cantidad de personas que ingresan al distrito, pues sí, es evidente que genera un congestionamiento vial.

“Estoy abierto para negociar y poner el tema sobre la mesa; que hay que generar soluciones viables para el distrito, no hay que achacarlos a X o Y, ni generalizarlo”, explicó Soto.

“Hay que ver la realidad. El parque tiene casi 10 años de construido y, en estos 10 años, ha habido un cambio sustancial en el desarrollo urbanístico del distrito de la Guácima, es decir, hay más población y más condominios”, agregó.

Desde el 2014, se han aprobado 44 condominios en el distrito, por ejemplo.

Asimismo, el jerarca municipal dijo que, aunque el ayuntamiento ha invertido en ese distrito casi ¢1.000 millones y pronto se iniciará la construcción de un puente que conduce a la comunidad con San Antonio de Alajuela, eso no es suficiente y necesitan más recursos para todo el cantón.

“El municipio hecho unas inversiones, pero tal vez no las suficientes, ¿Por qué? Porque como gobierno local tenemos recursos limitados y 14 distritos, con una red de más de 421 kilómetros a nivel cantonal que atender. Para esa red, en un municipio como el de Alajuela, no hay recursos suficientes y hay que atender los 14 distritos del cantón, no solo uno. Hay que hacer mejoras; de eso como alcalde soy consciente”, informó Soto.

En setiembre del 2014, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aprobó el estudio de planificación vial del Parque Viva y solicitó que se construyeran accesos al sitio desde las distintas rutas que llevan al lugar y se instalara señalización vertical y horizontal, las cuales debían estar listas un año después.

En una inspección realizada por el Ministerio en el 2015, se constató que el inmueble había cumplido lo solicitado.

Este miércoles, el presidente Rodrigo Chaves, aseguró en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que el permiso nunca debió darse y que solicitará el expediente a la Municipalidad de Alajuela, al tiempo que solicitará la intervención de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

En aquella época, el hoy alcalde era regidor y dijo al respecto: “El permiso se dio por competencia de la administración municipal que era el órgano competente de la aprobación del mismo; en el expediente hay permiso de Salud y de muchas instituciones”.