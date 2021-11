Alcalde de Escazú recibió chompipas de cemento de MECO para casa de su madre, dice OIJ

El alcalde de Escazú Arnoldo Barahona, investigado en el caso Diamante, al salir del II Circuito Judicial de San José. (Alber Marín)

El alcalde de Escazú Arnoldo Barahona, del Partido Nueva Generación (PNG), habría recibido dos chompipas de cemento por parte de la constructora MECO para un trabajo en la casa de su madre, revela el expediente judicial del caso Diamante.

A cambio, dice el Organismo de Investigación Judicial, el alcalde habría agilizado el pago de facturas a MECO por los contratos viales que la Municipalidad de Escazú le adjudicó.

El 23 de marzo del 2021, los investigadores registraron una llamada en la que el gerente de Plantas de Asfalto de MECO, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, le pidió a una persona identificada como Meriam ayuda para enviar dos chompipas de cemento a la casa de la madre del alcalde porque él es un “supercliente”.

Gutiérrez buscó a esta persona porque necesitaba chompipas que no estuviesen rotuladas con el logo de MECO, pues necesitaba la mayor discreción posible por lo “delicado” del asunto.

Este es un extracto de esa conversación del 23 de marzo:

Luis Fernando Gutiérrez: Necesito ayudarle al alcalde de Escazú que tiene que hacer una chorrea en un proyectito ahí que está haciendo, pero que necesita que sea bien temprano porque ya tienen todo listo para la chorrea (...), dice que necesitan 12,64 metros cúbicos.

Luis Fernando Gutiérrez: Es directo y serían dos chompipas, pero ve, nosotros todas las chompipas están rotuladas. ¿Vos no tenés chompipas que no tengan rótulo?

Meriam: ¿Eh?

Luis Fernando Gutiérrez: Es que es muy delicado, para mí, mandar una chompipa de MECO, porque es una chorrea que le está haciendo él a una casita de la mamá... Usted sabe cómo es esto de delicado... Lo que me preocupa es que que vean entrar ahí una chompipa de MECO. ¿Usted no tiene alguna que podamos mandar que no sea de MECO, que bueno, que no tenga rótulo, que no se le matricule por ningún lado de MECO?

Luis Fernando Gutiérrez: Pero no le puedo quedar mal porque, ese hombre con nosotros es un supercliente y es un hombre que apoya demasiado a MECO.

Meriam: Ujum, ujum.

Luis Fernando Gutiérrez: De hecho, el concreto ustedes me lo tienen que aplicar, yo le mando como si fuera un proyecto de...

Meriam: ¿De MECO?

Luis Fernando Gutiérrez: Ni siquiera, ni siquiera le voy a poner Escazú. Le voy a poner... qué sé yo... proyecto de digamos la calle 78 San José (proyecto adjudicado a MECO por la Municipalidad de San José en Rohrmoser), una cosa así..., para que no aparezca en nada él y yo te mando ahí estratégicamente con mucha discreción la dirección.

Luis Fernando Gutiérrez: Pero ayúdame, ayúdame, porque tengo que quedarle bien mañana; si no, no me paga el viernes la factura.

Alcalde y gerente afinan detalles

Anteriormente, en una llamada del 25 de febrero, el gerente de MECO y el alcalde habían afinado los detalles de la entrega y la cantidad de material.

Arnoldo Barahona: Don Luis, no hay problema, es que si vas a mandar 12,5, lo que queda es como punto catorce.

Luis Fernando Gutiérrez: Punto catorce.

Arnoldo Barahona: Se diluye, ahí no hay ningún problema.

Luis Fernando Gutiérrez: Perfecto, porque si te mando trece metros, medio metro es mucho.

Arnoldo Barahona: Es mucho, no, no.

Luis Fernando Gutiérrez: Es mucho.

Arnoldo Barahona: No, no, hagámoslo así... Bueno, don Luis excelente, gracias.

Luis Fernando Gutiérrez: Y me pasás la la la dirección.

Arnoldo Barahona: ¿La ubicación? ya va a pasar.

Luis Fernando Gutiérrez: Muchas gracias.

Los investigadores del OIJ visitaron la casa del alcalde Barahona y vieron que, en la misma propiedad, se estaba levantando una estructura aledaña que, en apariencia, tenían fines residenciales.

Charla sobre pago de facturas

De acuerdo con el OIJ, el favor que habría recibido MECO, por parte del alcalde, fue el pago de facturas. Dos días después de la conversación citada entre Arnoldo Barahona y Luis Fernando Gutiérrez, en otra llamada se registró lo siguiente:

Arnoldo Barahona: Don Luis, páseme la lista de las facturas que salieron, porfa.

Luis Fernando Gutiérrez: Ya, ya te las paso, don Arnoldo, ya se las paso.

Arnoldo Barahona: Está bien.

Luis Fernando Gutiérrez: Para que me pagués mañana.

Demarcación alusiva a municipalidad

La Fiscalía también escuchó una llamada en la que el alcalde y otro funcionario municipal conversan con el gerente de MECO sobre ayuda para demarcar, con un arte alusivo a la Municipalidad de Escazú, una ruta aledaña a la carretera 27, conocida como la marginal norte.

Calle marginal Escazí Recientemente, la Municipalidad de Escazú asfaltó las vías marginales de la ruta 27 y pintó la leyenda "Escazú progreso". Foto: Juan Diego Córdoba.

Esta ruta nacional fue intervenida por la Municipalidad de Escazú y en ella se aprecian varios rótulos y señales que destacan que la obra fue construida por el ayuntamiento.

La demarcación fue efectuada, según el expediente, por parte de la empresa constructora. El funcionario municipal, Cristian Boraschi, le pidió el favor al gerente de MECO en una conversación en la que también participó el alcalde, el 25 de marzo:

Arnoldo Barahoa: ¿Don Luis, cuándo le podemos entrar a la marginal norte?

Luis Fernando Gutiérrez: Cuando usted me dé la orden.

Arnoldo Barahona: ¿Mañana?

Luis Fernando Gutiérrez: (risas) Mañana está difícil porque ya estamos cerrando para Semana Santa, pero después de Semana Santa, en cualquier momento.

Arnoldo Barahona: Ok, entonces

Luis Fernando Gutiérrez: ¿No nos vamos a ver el lunes aprovechando que estamos (no se entiende)?

Arnoldo Barahona: El lunes a las 10 de la mañana... para planificar varias cosas..., pero para que le vaya haciendo números usted desde ya, para ver qué servicios nos trae.

Luis Fernando Gutiérrez: perfecto, perfecto.

Arnoldo Barahona: Para efectivamente, lo más pronto, lo más inmediato después de Semana Santa, para arrancar con la marginal norte.

Luis Fernando Gutiérrez: Excelente, excelente.

Cristian Boraschi: Entonces, ahí sería perfilado y carpeta toda desde el peaje hasta el final.

Luis Fernando Gutiérrez: Sí, señor, claro.

Cristian Boraschi: Don Luis, y un un favorcito, tal vez que es una petición inclusive del señor alcalde... A nosotros nos queda un poco más difícil por cuestión de logística y de presupuesto y de toda la cosa mandar hacer como una vallita identificando que estamos haciendo el proyecto, ¿don Luis usted? (no se entiende).

Luis Fernando Gutiérrez: Mándeme el arte y me dice cuántas son.

En una fecha que no se precisa, la Fiscalía también recibió información confidencial que el alcalde había ordenado la destrucción de documentos relacionados a las licitaciones de MECO.

Según la tesis de la Fiscalía, “de manera constante” el alcalde se interesó en dar beneficios a MECO, como el pago preferencial de facturas, la contestación “a conveniencia” de la empresa a la Contraloría General de la República (CGR), además de intervenir para la adjudicación de un contrato para el asfaltado del proyecto marginal norte.