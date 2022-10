¿A dónde asignaron los diputados el dinero recortado a partida de intereses?

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron mociones para cambiar el destino de ¢81.100 millones que, originalmente, el Gobierno previó para pagar intereses de la deuda pública en el Presupuesto Nacional del 2023.

Lo sucedido provocó preocupación en el Gobierno. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que la Asamblea arriesga la capacidad de que Costa Rica honre sus deudas. En tanto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó de irresponsables a los legisladores, lo que abrió un enfrentamiento con los partidos de oposición.

Los congresistan alegan que el Gobierno aplicó recortes que desfinancian la operación de diversas instituciones y programas públicos. Entonces, decidieron recortar la partida de intereses bajo el argumento de que esta usualmente se subejecuta.

No obstante, el ministro de Hacienda advirtió de que, cuando este plan de gastos se confeccionó en agosto, las tasas de interés no habían subido tanto como lo han hecho ahora, además de que el Congreso no ha autorizado una emisión de eurobonos que permitiría buscar tasas más bajas en el exterior.

El recorte a la partida de intereses equivale a un 3,2% del monto de ¢2,5 billones previsto para el próximo año.

En este gráfico, se observa a dónde se reasignaron los ¢81.100 millones, de acuerdo con un recuento hecho por La Nación con base en todas las mociones aprobadas durante martes y miércoles de esta semana en Hacendarios: