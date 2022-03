3 de cada 10 acudirán a urnas motivados a votar en contra de Figueres o Chaves

Este domingo 3 de abril, en segunda ronda, tres de cada 10 electores acudirán a las urnas motivados por votar en contra de José María Figueres o Rodrigo Chaves.

Si bien el 69% lo hará por una motivación “a favor de un candidato”, el 31% se encuentra movilizado “en contra de un candidato” en particular, según la más reciente encuesta del Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este martes 29 de marzo.

El informe del CIEP explicó el significado del voto en contra: “Ocurre cuando el electorado está motivado fundamentalmente por su aversión hacia una candidatura o partido político en particular. Es decir, se moviliza principalmente a partir de lo que se opone y no necesariamente por lo que apoya; su voto es una acción para que ese partido o candidatura no sea electa.

“Esta conducta política del sufragio comprendido por el electorado, como una opción concreta para manifestar su oposición, se hace cada vez más evidente en procesos participativos en los que predomina el declive en la identificación partidaria, altos niveles de polarización y en donde las valoraciones generales sobre la oferta partidaria y sus figuras políticas, así como la evaluación retrospectiva del desempeño de gobiernos anteriores, son ampliamente negativas”, expone el estudio.

Sin embargo, “a pesar de las recurrentes valoraciones negativas sobre la oferta partidaria en la segunda ronda, entre las personas que indicaron cierto nivel de compromiso con el sufragio, se observa que el desprecio y oposición por las alternativas no son el factor más relevante para emitir su voto, sino que aún prevalece cierto nivel de convicción hacia la candidatura de preferencia”, explica el estudio.

Por otra parte, entre los encuestados que descartaron votar este domingo, un 43% indica que la principal razón es su valoración negativa de las candidaturas que participan de la segunda ronda.

Un 28% de personas lo atribuye al desinterés y desilusión con la política, y un 8% alega situaciones vinculadas al empadronamiento o traslado al lugar de votación

Solo un 4% de las personas que se abstendrán lo hacen debido a que su candidatura de preferencia se encuentra ausente en la segunda ronda.

En la encuesta del 22 de marzo, entre quienes se abstendrían de votar, el 54% lo haría por el rechazo o disgusto con las candidaturas.

Por otra parte, en la encuesta de este 29 de marzo, la cifra fue de un 60%.

Otro 21% no sabe o no responde sobre su motivo de abstención, el 10% lo justificó por razones varias, entre ellas motivos religiosos o que el voto blanco es su derecho, y solo un 8% lo atañe a la ausencia en segunda ronda de su candidatura de preferencia.