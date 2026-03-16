El País

Perros en la UCI de un hospital: esto ocurre en el Monseñor Sanabria y tiene una razón médica

Conozca cómo la visita de perros busca reducir el estrés y apoyar emocionalmente a pacientes en condición crítica

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Por Silvia Ureña Corrales
La UCI del Hospital Monseñor Sanabria sumó terapia con mascotas como parte de un modelo de atención más humano e integral.
La UCI del Hospital Monseñor Sanabria sumó terapia con mascotas como parte de un modelo de atención más humano e integral. (CCSS/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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