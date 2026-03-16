Perros en la UCI de un hospital: esto ocurre en el Monseñor Sanabria y tiene una razón médica

La UCI del Hospital Monseñor Sanabria sumó terapia con mascotas como parte de un modelo de atención más humano e integral.

El Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, puso en marcha un proyecto de terapia asistida con mascotas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) como parte de su estrategia para reforzar el acompañamiento emocional de pacientes en condición crítica.

La iniciativa forma parte del programa Amor Sin Fronteras, una propuesta interinstitucional que impulsa terapias alternativas orientadas al bienestar integral durante los procesos de hospitalización y que busca humanizar la atención en uno de los servicios más complejos del centro médico.

El proyecto surgió bajo el liderazgo de la doctora Miriam García Fallas, especialista en medicina crítica, y del doctor César Mejía, especialista en medicina familiar y comunitaria. Ambos promovieron la propuesta tras revisar evidencia científica sobre los efectos de la terapia con animales en la reducción del estrés, la promoción de la calma y la mejora del estado emocional de personas hospitalizadas.

De acuerdo con el personal médico, el proceso de humanización de la UCI también involucró a un equipo multidisciplinario, que mantiene el abordaje técnico y especializado propio de estos servicios, pero incorpora herramientas complementarias para atender la dimensión emocional de pacientes y familiares.

El centro médico de Puntarenas activó un proyecto en cuidados intensivos para humanizar la atención con apoyo emocional y visitas terapéuticas. (CCSS/Cortesía)

El hospital informó que estas intervenciones favorecen una atención más centrada en la persona y abren espacio para aliviar la ansiedad que suele acompañar las estancias en cuidados intensivos. Según la jefatura médica, este tipo de acompañamiento genera beneficios visibles en pacientes, familias y personal de salud.

En la UCI, el hospital considera que estas acciones fortalecen el abordaje biopsicosocial y complementan la atención clínica tradicional, al incluir factores emocionales y relacionales dentro del proceso de recuperación.

El plan contempla visitas terapéuticas, actividades de sensibilización y apoyo emocional dirigidos no solo a pacientes, sino también a familiares y funcionarios. Además, el centro médico dejó abierta la posibilidad de extender este acompañamiento a otras áreas del hospital.

La iniciativa se desarrolla mediante una alianza institucional con Coopenae, dentro del programa Amor Sin Fronteras, y con apoyo de la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas (Acoteama).