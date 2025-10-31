El País

Periodistas de ‘La Nación’, Natasha Cambronero y Juan Fernando Lara, ganan premio por investigación sobre Gandoca-Manzanillo

Investigaciones pusieron sobre la palestra aparentes irregularidades en el otorgamiento de permisos de tala en el humedal

Por Sebastián Sánchez
Los periodistas de La Nación, Natasha Cambronero y Juan Fernando Lara, ganaron el Premio Alberto Martén 2025, otorgado por la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham), por su investigación sobre daños ambientales y aparentes irregularidades en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
Natasha Cambronero y Juan Fernando Lara con los galardones del Premio Alberto Martén 2025, otorgado por Amcham. (Cortesía/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

