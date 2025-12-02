El País

¿Perdió o rompió la cédula? Este será el nuevo costo para volver a sacarla

Desde este 2 de diciembre cambia el costo de la reimpresión y el trámite se puede hacer en línea con entrega a domicilio. Conozca cómo funciona

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El TSE cobra por la reposición de la cédula cuando las personas van más de una vez al año.
Nuevo costo de reimpresión de cédula será de ¢5.890 desde el 2 de diciembre, con pago en línea y entrega exclusiva al titular en todo el país. (Cortesía TSE/Cortesía TSE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTSECédula
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.