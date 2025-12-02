¿Perdió o rompió la cédula? Este será el nuevo costo para volver a sacarla

Nuevo costo de reimpresión de cédula será de ¢5.890 desde el 2 de diciembre, con pago en línea y entrega exclusiva al titular en todo el país.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) redujo a ¢5.890 el costo del servicio de Reimpresión de Documento de Identidad (RDI), a partir de este martes 2 de diciembre de 2025, en todo el país.

Según la institución, el nuevo monto implica un rebajo de ¢840 en relación con la tarifa anterior, que era de ¢6.730, luego de una revisión de los costos operativos del servicio.

El trámite de reimpresión está disponible desde julio de 2021 y permite obtener un duplicado de la cédula de identidad vigente en caso de extravío o deterioro, con el mismo plazo de validez del documento original. Desde su implementación, el TSE registró 48.597 solicitudes de este servicio.

Para solicitar la reimpresión, la persona debe ingresar al sitio web institucional, completar el formulario en línea y cancelar el monto mediante tarjeta de crédito o débito de las marcas Visa o Mastercard. El pago se realiza en una única transacción electrónica.

El servicio incluye la entrega a domicilio en cualquier parte del país, a cargo de Correos de Costa Rica, lo que elimina la necesidad de desplazarse a una sede del TSE para retirar el documento.

Durante el registro, la persona solicitante debe indicar la dirección exacta donde desea recibir la cédula; con base en esos datos, Correos de Costa Rica coordina la distribución del documento.

La cédula se entrega únicamente al titular del documento, por lo que ninguna otra persona está autorizada para recibirla en el domicilio indicado, según las condiciones del servicio.

El plazo estimado de entrega oscila entre 2 y 4 días hábiles, de acuerdo con la información oficial comunicada por el tribunal.

La reimpresión solo aplica para cédulas vigentes; no sustituye los trámites de primera vez ni las gestiones de renovación, los cuales continúan bajo los procedimientos habituales en las oficinas del TSE.