Educador del ajedrez gana premio al Mérito Civil

Cuando hace 16 años le pidieron destinar una lección de la materia de Español para clases de ajedrez, Fernando Solano no vio la idea con tanto agrado. No sabía jugar ajedrez y tampoco le gustaba, pero era parte de sus labores la escuela Santa Lucía de Pejibaye de Peréz Zeledón, donde laboraba en ese entonces.

Hoy, el ajedrez no solo es su pasión, también es su principal motor para ayudar a los estudiantes. Además, lo hizo merecedor del premio al Mérito Civil Antonio Obando Chan "por la protección a la vida humana en virtud de su labor, impartiendo lecciones de ajedrez, con entrega, dedicación y constancia, desarrollando en los niños de la escuela rural marginal, habilidades mentales importantes. Este educador, se ha convertido en agente de cambio en las vidas de las personas involucradas en este proceso", cita el acta del jurado.

Para Solano, quien nunca ha tomado clases de ajedrez, este deporte es algo le gusta enseñar, pero no le gusta jugar. Se declara educador nato, no solo da clases de primero y segundo ciclo, si no de esta disciplina que ayuda a que los niños desarrollen habilidades mentales.

Fernando Solano tiene a su cargo el equipo cantonal de ajedrez de Pérez Zeledón (Mario Cordero para LN)

"En el primer año clasificamos a la final nacional, y cinco chiquitas viajaron hasta el colegio Humbdolt en San José, ninguna había salido de Pérez Zeledón y la emoción era mucha. Luego, como era interino estuve en varias escuelas de la zona, y siempre fuimos a finales nacionales, también hemos viajado por Centroamérica. Lo hicimos sin recursos, al puro inicio no teníamos tablero, y las fichas eran chapas de botella, las más grandes, como el Rey y la Reina, tenían más de una chapa pegada con clavo y martillo", narró Solano.

Hoy este generaleño tiene a su cargo no solo el grupo de ajedrez de la escuela Las Lagunas, donde trabaja como maestro, también dirige el equipo cantonal.

"Es un orgullo ver como muchos chicos que tienen un contexto social difícil y muchos antivalores en sus casas, llegan al ajedrez y ven una familia donde se comparte, se ayuda y hasta se apoya para mejorar notas en la escuela", concluyó Solano.