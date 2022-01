De niño soñó con el sacerdocio, hoy es el obispo de San Isidro de El General

Juan Miguel Castro Rojas es el quinto obispo de la diócesis de San Isidro de El General. Fotografía: Conferencia Episcopal

San Isidro de El General tiene un nuevo obispo desde la mañana de este martes. Juan Miguel Castro Rojas, de 55 años, se convirtió en la quinta persona en ocupar ese cargo en la diócesis del sur del país.

Quien hoy asume soñó con ser sacerdote desde que era un niño, cuando comenzó a involucrarse en la Iglesia y era monaguillo. Según Eco Católico, el ejemplo de un tío materno, también sacerdote, lo fue llevando, aunque también sus padres también tuvieron un rol muy importante en ese proceso.

“Mis papás me dieron motivación y un apoyo total. Mis papás son muy religiosos y han sido modelo, me enseñaron el camino para acercarme a Dios, a rezar, a ir a misa, me inculcaron valores morales, espirituales, humanos. Igualmente, mis tres hermanos”, dijo en entrevista con ese medio.

Su madre, Miriam Rojas Sancho, estuvo presente en la ceremonia en primera fila y no perdió detalle. Su padre, por motivos de salud siguió la transmisión por televisión.

“Te amo, Mamita. Gracias por todo”, expresó entre lágrimas al dar su discurso la tarde de este martes.

Su vida como sacerdote ha sido un constante peregrinar. Castro Rojas nació en Concepción de Naranjo, se formó como sacerdote en Alajuela, trabajó en la diócesis de Ciudad Quesada desde sus inicios y actualmente en la parroquia San José, en Aguas Zarcas de San Carlos. Ejerce el sacerdocio desde hace 31 años, y dice sentirse pleno, feliz y sin imaginar otro rumbo.

El 13 de noviembre de 2021 fue nombrado por el papa Francisco y este martes asumió en su nuevo puesto, al otro lado del país. Bruno Musaró, nuncio apostólico en Costa Rica, manifestó que él presentó una terna de nombres ante la máxima autoridad de la Iglesia en Roma, y el papa Francisco se decantó por Castro.

El nuevo obispo asume con ilusión sus nuevas responsabilidades: “quiero renovar mi compromiso ante ustedes, mi comunidad. De gastarme y desgastarme, de amar y servir. Trabajaré incansablemente para tener una comunidad de amor entre todos”.

En la ordenación estuvieron presentes los demás obispos y miembros de la comunidad de Pérez Zeledón.

“De hoy en adelante serás pastor de esta iglesia particular que te acoge y acompaña con su oración y afecto. La fuerza oculta de tu ministerio sagrado se encuentra en la comunión orante con el Pastor por excelencia, que es el Señor”, le aconsejó José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

“De esta relación estrecha con Jesucristo surge la fuerza para evangelizar incansablemente y para abrazar la cruz. De la oración íntima, constante y confiada brotan la compasión, la bondad y la cercanía con los pobres, marginados e inmigrantes, con los que se han apartado de la vida de la comunidad y con quienes buscan la verdad y la justicia”, agregó en su homilía.

Musaró también le dedicó unas palabras: “gracias por haber aceptado el nombramiento con la sencillez y la alegría que me han impresionado y edificado. Había escuchado que como párroco tenías estas características, serán las que sean tu soporte en tu Ministerio”.

Castro sucede a Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, quien dejó el cargo al llegar a sus 75 años, como establece el Vaticano. Se convierte así en obispo emérito.