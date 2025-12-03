Patricia Centeno, gerente de medios de Grupo Nación, recibe premio de Visión Estratégica de INCAE

Patricia Centeno Jiménez, gerenta de medios de Grupo Nación, fue reconocida durante la entrega de premios Liderazgo 2025 de INCAE Business School: ella fue galardonada en la categoría de Visión Estratégica por su trabajo en la transformación del grupo de medios (La Nación, El Financiero y La Teja) y sobre todo, por su capacidad de reposicionar a La Nación en un tiempo de cambios.

La tarde de este 3 de diciembre, tras el cierre del foro Future Summit, se realizó la entrega de reconocimientos a seis graduados de INCAE que representan “el liderazgo transformador que promueve el instituto”. La categoría en la que Centeno fue reconocida se implementó por primera vez este año.

“Tenemos una situación donde estamos en una fase de no saber adónde va el mundo. En medio de la incertidumbre, nacen nuevas formas de liderazgo: este año se decidió crear un nuevo premio para los exalumnos INCAE que tienen trayectoria y presencia con impactos reales.

“Doña Patricia tiene particularmente el tema de estrategia, que es un tema clave y que es guía para inspirar próximas carreras”, comentó Urs Jäger, director sénior de Impacto y Sostenibilidad de INCAE.

Jäger reiteró su reconocimiento a la labor de Centeno en Grupo Nación y a su trabajo con La Nación, labor que, afirma, la posiciona como un modelo a seguir en el ámbito de la visión estratégica.

“Con La Nación tenemos muchos años de estar en transformación, empezó con un proceso de transformación tecnológica. Fue de las primeras industrias que tuvieron que cambiar. Nos ha tocado continuar en un aprendizaje constante, que es un pilar muy fuerte para continuar cambiando e innovando”, comentó Patricia Centeno, quien en el 2026 cumplirá 36 años en la empresa.

La ejecutiva, quien obtuvo una maestría en esta institución, resaltó que en su caminar tiene un propósito muy claro: inspirar a quienes la rodean a alcanzar su máximo potencial, apoyada en su pasión por servir y en la experiencia acumulada en estos años.

Según dijo, sus tres pilares son:

Primero, el enfoque: “zapatero a tus zapatos”, saber para qué estamos y dónde generamos más valor.

Segundo, la mentalidad “cómo sí”: cambiar la conversación del “no se puede” al “qué tendría que pasar para que sí se pueda”.

Y tercero, la persistencia: hacer que las cosas pasen, insistir una y otra vez hasta ver los resultados, sin perder nunca la ética ni los valores.

“Creo profundamente que en la vida no hay límites. Y que el liderazgo que hoy necesita nuestra región, requiere: Aprendizaje constante + Conciencia, Foco y presencia”, expresó.

Patricia Centeno cuenta con casi 35 años de trabajar en Grupo Nación. Su carrera en la empresa se inició en 1991. Aunque cuenta que prefiere el bajo perfil, manifestó sentirse sorprendida y muy agradecida con el premio otorgado por INCAE. (Cortesía/Cortesía)

Resultados del trabajo

La gerenta contó que este 2025, aun con el modelo de muro de pago en los contenidos premium de La Nación, la versión digital del medio continúa siendo líder.

“Nos sentimos supercontentos (...). Ver las estadísticas nos llena de orgullo y mucha motivación. Tenemos la mayor cantidad de audiencia del país a pesar de estar con este muro de pago. La Nación está despegando como tiene que ser”, afirmó.

La gerenta de Medios destacó su gratitud por el reconocimiento, así como el orgullo y la responsabilidad que trae consigo. Comentó que el premio no es solo suyo, sino que representa a todos los equipos y jefaturas que la han acompañado durante su carrera profesional.

Durante la premiación, INCAE también reconoció a sus exalumnos en cinco categorías más: Pensamiento Crítico, Gestión de Complejidad, Liderazgo Colaborativo, Toma de Decisión y Comportamiento Ético.