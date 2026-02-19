El País

Paso en Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 será regulado viernes y sábado por colado de puente

Conavi reducirá a un carril por sentido la ruta 39 durante la noche del viernes por trabajos en nuevo puente

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Puente los Hatillos
Trabajos de colado obligarán a regular el paso en Circunvalación. Obra tiene 89% de avance y abrirá en 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCircunvalaciónHatillo 8Hatillo
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.