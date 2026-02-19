Paso en Circunvalación entre Hatillos 7 y 8 será regulado viernes y sábado por colado de puente

Trabajos de colado obligarán a regular el paso en Circunvalación. Obra tiene 89% de avance y abrirá en 2026.

El nuevo paso elevado entre Hatillos 7 y 8 obligará a regular el tránsito sobre la Circunvalación la noche de este viernes 20 de febrero y la madrugada del sábado 21, debido al inicio de la primera fase de colado de la losa del puente.

Según informó la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el paso se reducirá entre las 10 p. m. del viernes y las 5 a. m. del sábado. Durante ese lapso quedará habilitado un carril por sentido en la ruta nacional 39.

La intervención corresponde a la primera etapa de colocación de concreto en la losa del paso elevado que se construye para conectar Hatillos 7 y 8.

Las autoridades indicaron que eligieron ese horario para disminuir la afectación a los usuarios, ya que se trata de horas de baja circulación.

De acuerdo con la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, el proyecto registra un avance del 89%.

A diferencia del paso elevado entre Hatillos 3 y 4, esta nueva estructura no se desplazará sobre la ruta 39, sino que la cruzará de forma transversal por encima. Con ello se evitará interrumpir el tránsito en la vía principal con semáforos, como ocurre en la actualidad.

La obra tendrá una longitud aproximada de 385 metros. Contará con dos carriles, uno por sentido, y aceras.

El proyecto quedará en servicio durante el primer trimestre del 2026.