Padres bloquean ingreso a escuela de Cartago para exigir cambio de maestro

Apostados con carteles y mantas en la entrada principal, un grupo de padres de familia bloqueó, este jueves, el ingreso a la escuela Sixto Cordero Martínez, ubicada en Quebradilla de Cartago, para exigir la salida del maestro de primer grado a quien acusan de ausentarse con frecuencia.

Los manifestantes señalaron que las quejas contra este educador, cuya identidad no trascendió, vienen desde antes de que empezara la pandemia de covid-19 porque, según alegaron, las constantes faltas del docente provocaron un rezago académico en sus alumnos.

Las tensiones bajaron durante los dos años en que se mantuvieron suspendidas las clases presenciales debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, el conflicto volvió a estallar, este año, cuando se supo que el maestro sería el encargado del grupo de primer grado.

La mamá de una alumna de primer grado, quien solicitó mantener en reserva su identidad, afirmó que ellos se enteraron de la designación el primer día de clases y que muchos padres desconocían la situación debido a que eran nuevos en la institución.

Aseguró que los niños solo acudieron los primeros cuatro días de clase y que en una de esas ocasiones el profesor les pidió a los escolares que no se movieran porque él estaba enfermo y que si ellos gritaban o lo hacían enojar podría morirse dentro del aula.

Según la mujer, se conversó con la directora de la escuela y se le comunicó que los alumnos de primero no volverían al aula hasta que se resolviera la situación. Sin embargo, los padres alegan que decidieron protestar este jueves porque no habido ningún cambio.

“La semana pasada nombraron un maestro solo por un día porque el otro se incapacita lunes, martes y miércoles. Ese día mi hija no quería entrar a la escuela, lloró, tuve que entrar yo a dejarla al aula, tuvo que asistirla la socióloga y el psicólogo para saber por qué no quería entrar; ella no quiere ver al maestro”, sostuvo.

Viviana Quesada, madre de un niño que también está en primer grado, afirmó sentirse muy indignada por la falta de soluciones.

“Él dice que tiene problemas psicológicos, que pasa con mucha depresión y padece de presión alta. No es solo mi hijo; somos 27 mamás que estamos pasando por esto y necesitamos que nos ayuden por el bien de ellos, es su primer año y necesitan toda la motivación para aprender”, expresó.

Víctor Hugo Orozco , director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) en Cartago, confirmó que el conflicto que atraviesa la escuela Sixto Cordero Martínez obedece a un conflicto viejo originado por la situación que se vive con uno de los profesores.

“En lo que lleva del curso lectivo lleva varias ausencias injustificadas y hoy los padres de familia dijeron no más”, aseveró.

Orozco comentó que el asesor legal y el supervisor del circuito se hicieron presentes en el centro educativo para darle trámite urgente a la parte disciplinaria relacionada con el docente. También se manifestó esperanzado de que pronto se pueda restablecer el servicio en la institución.

“Tenemos dos temas abiertos: el caso disciplinario de las ausencias injustificadas y el otro buscar un reemplazo. Como no ha habido posibilidad de abrir el centro educativo hoy se debe declarar conflicto, levantar un acta y firmas para enviarlo a las autoridades competentes del MEP”, manifestó.