El País

Pacientes de cuidados paliativos podrán solicitar certificados y servicios desde una plataforma digital

La herramienta pretende facilitar el acceso a los servicios, especialmente para pacientes con dificultades de movilidad y personas cuidadoras

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Por Libia Solano Meza
Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos (CNCDCP) implementó una nueva plataforma digital.
El Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos implementó una nueva plataforma digital. (Caja Costarricense de Seguro Social/Caja Costarricense de Seguro Social)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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