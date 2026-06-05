Pacientes de cuidados paliativos podrán solicitar certificados y servicios desde una plataforma digital

El Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos implementó una nueva plataforma digital.

Los pacientes de cuidados paliativos y sus familiares ahora pueden gestionar referencias médicas, solicitar certificados y acceder a diversos servicios de apoyo a través de una plataforma digital, sin necesidad de desplazarse hasta el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos.

Las personas pueden acceder a la plataforma mediante el enlace http://www.ccss.sa.cr/paliativos , donde encontrarán cada una de las secciones disponibles para hacer trámites, consultas y acceder a información de apoyo.

La herramienta pretende facilitar el acceso a los servicios, especialmente para pacientes con dificultades de movilidad, personas cuidadoras y usuarios que residen en zonas alejadas del país.

Entre las gestiones disponibles se encuentran la solicitud de certificados médicos, trámites relacionados con insumos, orientación de enfermería, acceso a programas de visita domiciliar y la inscripción en talleres educativos. Además, la plataforma ofrece información sobre el manejo del dolor, cuidados en el hogar y otros temas de interés para pacientes y familiares.

Uno de los beneficios del sistema es que permite dar seguimiento a las solicitudes mediante notificaciones enviadas por correo electrónico, lo que contribuye a reducir tiempos de espera y evita desplazamientos innecesarios.

Entre ellas destacan recursos educativos multimedia dirigidos a pacientes, familiares y personas cuidadoras para fortalecer el acompañamiento y la orientación durante el proceso de atención.

Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos (CNCDCP) implementó una nueva plataforma digital

¿Qué trámites se pueden realizar en línea?

Gestión de referencias médicas.

Solicitud de certificados médicos.

Trámites de insumos.

Orientación de enfermería.

Acceso a programas de visita domiciliar.

Inscripción y participación en talleres educativos.

Consulta de información sobre manejo del dolor y cuidados paliativos en el hogar.

Esta modalidad busca acercar los servicios a quienes requieren atención paliativa, reduciendo barreras de acceso y simplificando los procesos administrativos.