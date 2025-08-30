El País

Osa se alista para su festival de ballenas y delfines

Pacífico sur es uno de los lugares privilegiados para el avistamiento de ballenas jorobadas

Por Patricia Recio

El Festival de Ballenas y Delfines celebrará este año la XV edición los próximos 5, 6 y 7 de setiembre en el Parque Marino Ballena en Osa, Puntarenas.








Festival de BallenasUvitaAvistamiento de ballenas
