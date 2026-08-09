El País

OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con fondos pendientes: así pueden reclamarlos sus familiares

La OPC-CCSS publicó la lista actualizada de afiliados fallecidos que mantienen fondos pendientes. Conozca cómo reclamar recursos del FCL y ROP

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Por Silvia Ureña Corrales
Ingresos de los hogares de Costa Rica
Beneficiarios y herederos pueden revisar el registro de la OPC-CCSS y seguir distintos trámites para solicitar los recursos pendientes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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