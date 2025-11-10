OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con dinero: así pueden reclamarlo los familiares

La OPC-CCSS publicó el listado al 31 de octubre de 2025 de afiliados fallecidos con dinero. Conozca cómo reclamarlo, qué documentos necesita y si corresponde gestionarlo en juzgado o con la operadora.

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) publicó la lista actualizada (hasta el 31 de octubre) de afiliados fallecidos que mantienen dinero en sus cuentas, para que los familiares y herederos inicien los trámites correspondientes.

El listado especifica el tipo de fondo (Fondo de Capitalización Laboral —FCL— y/o Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias —ROPC—) y los datos de identificación necesarios para la gestión.

Para el FCL, la tramitación se realiza en el juzgado de trabajo de la localidad donde residía el afiliado; la operadora deposita el dinero en la cuenta judicial del expediente y el juez determina a los beneficiarios conforme a la normativa laboral vigente.

En el caso del ROPC, el trámite se inicia con la OPC-CCSS mediante el correo fallecidos@opcccss.fi.cr; la verificación de beneficiarios sigue un orden establecido por la operadora.

Si no existe designación de beneficiarios en el ROPC, o si hay dudas sobre la titularidad, la gestión deriva al juzgado de trabajo.

La operadora define los beneficiarios siguiendo este orden:

Personas incluidas como beneficiarias en el régimen de pensión básica (como IVM, Jupema o el Poder Judicial). Personas designadas por el afiliado en vida ante la operadora. Si no hay beneficiarios registrados, el trámite continúa en el juzgado de trabajo, igual que en el caso del FCL.

Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa vigente y la distribución adecuada del dinero acumulado en las cuentas de pensión.

Los familiares pueden localizar los juzgados de trabajo en la plataforma GIO del Poder Judicial para conocer sedes y horarios. Además, la OPC-CCSS mantiene canales de atención para orientar sobre requisitos y pasos a seguir, lo que evita demoras en la disponibilidad de los fondos.

¿Dónde consultar el listado?

La OPC-CCSS mantiene publicado el listado oficial de personas fallecidas con dinero disponible en los fondos FCL o ROPC.

El documento incluye nombre completo, número de identificación y tipo de fondo, lo que permite a los familiares identificar si existe algún monto pendiente de retiro.

La lista puede consultarse en el sitio web de la OPC-CCSS, en la sección destinada a afiliados fallecidos.