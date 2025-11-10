OPC-CCSS publica lista de afiliados fallecidos con dinero: así pueden reclamarlo los familiares

La Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) publicó la lista actualizada (hasta el 31 de octubre) de afiliados fallecidos que mantienen dinero en sus cuentas, para que los familiares y herederos inicien los trámites correspondientes.
El listado especifica el tipo de fondo (Fondo de Capitalización Laboral —FCL— y/o Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias —ROPC—) y los datos de identificación necesarios para la gestión.
Para el FCL, la tramitación se realiza en el juzgado de trabajo de la localidad donde residía el afiliado; la operadora deposita el dinero en la cuenta judicial del expediente y el juez determina a los beneficiarios conforme a la normativa laboral vigente.
En el caso del ROPC, el trámite se inicia con la OPC-CCSS mediante el correo fallecidos@opcccss.fi.cr; la verificación de beneficiarios sigue un orden establecido por la operadora.
Si no existe designación de beneficiarios en el ROPC, o si hay dudas sobre la titularidad, la gestión deriva al juzgado de trabajo.
La operadora define los beneficiarios siguiendo este orden:
- Personas incluidas como beneficiarias en el régimen de pensión básica (como IVM, Jupema o el Poder Judicial).
- Personas designadas por el afiliado en vida ante la operadora.
- Si no hay beneficiarios registrados, el trámite continúa en el juzgado de trabajo, igual que en el caso del FCL.
Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa vigente y la distribución adecuada del dinero acumulado en las cuentas de pensión.
Los familiares pueden localizar los juzgados de trabajo en la plataforma GIO del Poder Judicial para conocer sedes y horarios. Además, la OPC-CCSS mantiene canales de atención para orientar sobre requisitos y pasos a seguir, lo que evita demoras en la disponibilidad de los fondos.
¿Dónde consultar el listado?
La OPC-CCSS mantiene publicado el listado oficial de personas fallecidas con dinero disponible en los fondos FCL o ROPC.
El documento incluye nombre completo, número de identificación y tipo de fondo, lo que permite a los familiares identificar si existe algún monto pendiente de retiro.
La lista puede consultarse en el sitio web de la OPC-CCSS, en la sección destinada a afiliados fallecidos.