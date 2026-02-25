Nuevo requisito para viajar al Reino Unido en 2026: verifique este trámite obligatorio antes de volar

El Reino Unido exigirá ETA digital a visitantes desde febrero de 2026 y avanza en la sustitución de documentos físicos por eVisa.

A partir de este 25 de febrero de 2026, todas las personas costarricenses que viajen al Reino Unido en condición de visitantes deberán contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La ETA será obligatoria antes de abordar el vuelo y estará vinculada digitalmente al pasaporte del viajero, como parte de los nuevos controles migratorios implementados por el gobierno británico.

El trámite deberá realizarse únicamente en los canales oficiales del Gobierno del Reino Unido, entre ellos el sitio web https://www.gov.uk/eta, la plataforma https://www.gov.uk/check-uk-visa y la aplicación móvil “UK ETA” disponible en tiendas oficiales.

De acuerdo con las autoridades británicas, la gestión debe completarse con varios días de anticipación al viaje y utilizando el mismo pasaporte con el que se abordará el vuelo. La ETA aplica a todas las personas visitantes, incluidos menores de edad, y no sustituye los controles migratorios al ingreso.

El sistema de inmigración del Reino Unido avanza hacia la digitalización total. A partir de este 25 de febrero de 2026, las personas visitantes que requieran visa recibirán únicamente una eVisa como comprobante de su estatus migratorio. Este documento digital sustituirá las calcomanías o viñetas que tradicionalmente se colocaban en los pasaportes.

¿Qué es una eVisa y cómo funciona?

La eVisa es un registro digital del estatus migratorio de una persona en el Reino Unido. Contiene información sobre el tipo de visa o permiso otorgado y las condiciones asociadas, como autorización para trabajar o estudiar.

Este sistema sustituye progresivamente los documentos físicos de inmigración, como los permisos de residencia biométricos (BRP), las tarjetas de residencia biométricas (BRC) y las viñetas o sellos en pasaportes.

Las personas que obtengan una visa o permiso para permanecer en el Reino Unido recibirán una eVisa como confirmación digital de su estatus migratorio.

Para consultar la eVisa, se requiere una cuenta en Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI). La creación de esta cuenta y el acceso al documento digital no tienen costo.

Desde la plataforma, la persona usuaria podrá visualizar su estatus migratorio y generar un código compartido para demostrar su situación legal ante empleadores o arrendadores.

Además, para viajar con la eVisa, deberá agregar previamente los datos de su pasaporte o documento de viaje a su cuenta de UKVI.

Las autoridades reiteraron que estos cambios forman parte de la modernización del sistema migratorio británico y que es fundamental informarse únicamente a través de los canales oficiales.