El País

Nuevo requisito para viajar al Reino Unido en 2026: verifique este trámite obligatorio antes de volar

El Reino Unido implementará nuevas exigencias para visitantes desde 2026. Revise qué pasos deberá completar antes de abordar su vuelo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Travelers gather with their luggage in the Delta terminal at Los Angeles International Airport (LAX) following the Thanksgiving holiday on December 2, 2024 in Los Angeles, California. According to the Transportation Security Administration (TSA), Thanksgiving Sunday was the busiest day for commercial airline travel ever, with preliminary numbers indicating more than 3 million travelers were screened in U.S. airports yesterday with many people still making their way home today. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El Reino Unido exigirá ETA digital a visitantes desde febrero de 2026 y avanza en la sustitución de documentos físicos por eVisa. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTurismoReino Unido
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.