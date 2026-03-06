El País

¿Necesita renovar la licencia o el pasaporte? En estas sedes del BCR puede hacer el trámite

Antes de viajar en Semana Santa, verifique si su licencia o pasaporte están vigentes. En 118 sedes del BCR puede realizar la renovación con cita gratuita

Por Silvia Ureña Corrales
BCR pide revisar vigencia de licencias y pasaportes antes de Semana Santa. Renovación se realiza en 118 Puntos País con cita gratuita.
BCR pide revisar vigencia de licencias y pasaportes antes de Semana Santa. Renovación se realiza en 118 Puntos País con cita gratuita. (BCR/Cortesía)







