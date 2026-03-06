¿Necesita renovar la licencia o el pasaporte? En estas sedes del BCR puede hacer el trámite

BCR pide revisar vigencia de licencias y pasaportes antes de Semana Santa. Renovación se realiza en 118 Puntos País con cita gratuita.

El Banco de Costa Rica (BCR) recordó a la población que la renovación de pasaportes y licencias de conducir puede realizarse en 118 Puntos País distribuidos en todo el territorio nacional. La entidad instó a las personas que planean viajar durante Semana Santa a revisar con anticipación la vigencia de estos documentos.

La recomendación surge ante el aumento de trámites previo a periodos vacacionales. Según el banco, en estos puntos de servicio se atienden más de 4.500 citas diarias para gestiones relacionadas con documentos oficiales.

Para quienes necesiten renovar su pasaporte o licencia por vencimiento o deterioro, el banco habilitó estos espacios donde se realiza el trámite completo. Las citas para Punto País son gratuitas y deben programarse previamente.

Las personas pueden agendar su cita mediante el sitio web del BCR, la aplicación BCR Móvil o a través del número telefónico 800-BCRCITA (800-227-2482). La institución recordó que, en el caso de menores de edad, la cita debe registrarse con la cédula del padre o madre que figure en el documento del menor.

Durante la cita se recopilan los datos y se capturan las fotografías necesarias para emitir los documentos. La Dirección General de Migración y Extranjería es la entidad encargada de emitir los pasaportes.

Una vez aprobado el trámite, el documento se envía al usuario mediante Correos de Costa Rica, y el plazo de entrega corresponde al indicado en el comprobante entregado el día de la cita. Las personas pueden verificar el estado del envío mediante el sistema de rastreo del servicio postal.

En el caso de las licencias de conducir, el procedimiento es distinto. Las licencias se entregan el mismo día de la cita, una vez finalizado el trámite en el Punto País.

El BCR también recordó que la gestión de citas no tiene ningún costo adicional y puede realizarse directamente por medio de los canales oficiales. La entidad advirtió que durante el proceso solo se solicita el número de identificación y nunca datos sensibles como PIN, números de tarjeta o cuentas bancarias.

Requisitos para renovar licencia de conducir

Documento de identidad físico , vigente y en buen estado.

, vigente y en buen estado. Dictamen médico digital vigente.

Pago del costo de la licencia: ¢10.000.

¢10.000. Si el conductor tiene 4 puntos o menos , paga ¢5.000 al renovar.

, paga al renovar. Comisión bancaria: ¢2.000, que se paga el día de la cita.

¢2.000, que se paga el día de la cita. Estar al día con infracciones de tránsito.

Aspectos importantes

Los pagos se realizan en colones , en efectivo o con tarjeta del BCR .

, en efectivo o con . El dictamen médico tiene vigencia de 6 meses y debe estar cargado en el sistema de Sedimec .

y debe estar cargado en el sistema de . Si la licencia se registró con pasaporte , se debe actualizar la identificación en la Dirección General de Educación Vial .

, se debe actualizar la identificación en la . Solo se aceptan dictámenes médicos con estas identificaciones:

Cédula nacional



Carné provisional



Cédula diplomática



DIMEX o número de trámite migratorio.

La vigencia de la licencia depende de la edad y experiencia del conductor .

. Si se realizó naturalización o cambio de identificación , se debe actualizar el expediente en Educación Vial.

, se debe actualizar el expediente en Educación Vial. Presentarse 10 minutos antes de la cita . Si llega tarde, debe agendar una nueva.

. Si llega tarde, debe agendar una nueva. Si requiere realizar más de un trámite, debe sacar una cita por cada uno.

Requisitos para renovar pasaporte

Cédula de identidad física vigente y en buen estado (última emitida por el TSE).

y en buen estado (última emitida por el TSE). Presentar el pasaporte anterior si aún está vigente.

Costos

Renovación de pasaporte: $75

$75 Comisión bancaria: $12

$12 Envío por Correos de Costa Rica: ¢5.763

En el caso de menores de edad

Deben presentarse ambos padres con el menor.

con el menor. Si el menor tiene 0 a 11 años , se requiere certificación de nacimiento digital del Registro Civil.

, se requiere del Registro Civil. Si tiene 12 a 17 años, debe presentar cédula de menor vigente (TIM).

Aspectos importantes

El pasaporte tiene vigencia de 10 años .

. El pago se realiza el mismo día de la cita en el cajero de Punto País.

en el cajero de Punto País. No se aceptan pagos anticipados.

No se recomienda usar blusas o camisas blancas o negras para la fotografía.

para la fotografía. El pasaporte se envía por Correos de Costa Rica y puede rastrearse en línea.

y puede rastrearse en línea. Si no tiene el pasaporte anterior, debe tramitarlo como pérdida o robo.

Quienes deseen consultar las ubicaciones de los Puntos País pueden hacerlo en el sitio web del banco.