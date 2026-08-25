Murió sacerdote herediano Gerardo Badilla, conocido como ‘Capulina’

La Parroquia San Bartolomé Apóstol de Barva de Heredia informó el fallecimiento del querido sacerdote Gerardo Badilla, conocido como Capulina.

El padre murió ayer 24 de agosto, en el día de San Bartolomé. La parroquia hizo el anuncio en un posteo en redes sociales en el cual lo describió como una persona entrañable.

“En el día de San Bartolomé, pedimos por su encuentro con el Padre celestial y que su legado de servicio permanezca siempre entre nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno”, expresó la parroquia.

La publicación en redes sociales se llenó de condolencias y mensajes de fortaleza para sus familiares.

Según información divulgada por la Municipalidad de San Pablo, el presbítero era oriundo de ese cantón herediano y fue ejecutivo municipal en la década de los 70.

“Se caracterizó por su servicio comunal y por su gran sentido humano, sobre todo con aquellas personas con menos recursos económicos”, se lee en una publicación en la plataforma Facebook.

Recientemente, en abril del 2023, fue el padre Gerardo quien ofició el funeral del periodista Gerardo Zamora, a quien recordó como un aficionado rojiamarillo, que siempre lucía la camiseta del equipo de sus amores, el Club Sport Herediano.