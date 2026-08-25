El País

Murió sacerdote herediano Gerardo Badilla, conocido como ‘Capulina’

Parroquia San Bartolomé Apóstol confirmó la muerte del presbítero Gerardo Badilla

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Por Marianela Arias Vilchez
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Falleció el sacerdote Gerardo Badilla, Capulina. La Parroquia San Bartolomé Apóstol confirmó su deceso.
Falleció el sacerdote Gerardo Badilla, Capulina. La Parroquia San Bartolomé Apóstol confirmó su deceso. (Montaje de Canva/Truecreatives de Truecreatives / Dali Images)







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Nacionales
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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