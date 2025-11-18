Municipalidad de San José retira publicidad invasora de paradas de bus, aceras y comercios: esto fue lo que encontraron

El operativo forma parte del programa municipal que busca reducir la contaminación visual y mejorar la accesibilidad en el centro de la capital.

La Municipalidad de San José ejecutó un programa para eliminar publicidad invasora de paradas de autobuses, aceras y comercios del casco central, por obstaculizar el tránsito de las personas y contribuir al exceso de contaminación visual, en incumplimiento de la normativa vigente.

Las acciones forman parte del Programa de Rescate de la Accesibilidad y Embellecimiento del Espacio Urbano, cuyo objetivo es “convertir el espacio público josefino en un entorno accesible, estéticamente armonioso y que exalte su riqueza histórica y arquitectónica”.

De acuerdo con la Municipalidad, desde su implementación en agosto de 2025, se ha limpiado de publicidad no autorizada 130 paradas de autobuses, y se removieron o reubicaron más de 13 estructuras tipo MUPI en vías nacionales y cantonales. Según informaron, otras 16 más fueron notificadas para su próxima eliminación.

La intervención incluyó la eliminación de anuncios que incumplían con los permiso en aceras, paradas de autobús y fachadas comerciales. (Municipalidad de San José/Cortesía)

En comercios del casco central, que trabajaron en conjunto con la Municipalidad, se retiraron 10 rótulos que incumplían la normativa paisajística municipal.

Además, el gobierno local informó que continuará notificando y retirando aquellos anuncios que no respeten la regulación vigente.

Además, aclaró que todas las acciones “se ejecutan en coordinación con el comercio patentado y empresas de publicidad exterior”.

Personal municipal retiró rótulos y estructuras publicitarias que incumplían la normativa municipal. (Municipalidad de San Jos/Cortesía)

Los tres pilares del programa, según la Municipalidad de San José, se fundamentan en: