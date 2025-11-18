El País

Municipalidad de San José retira publicidad invasora de paradas de bus, aceras y comercios: esto fue lo que encontraron

Publicidad obstaculiza el tránsito de personas y genera contaminación visual

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Publicidad invasora Municipalidad de San José
El operativo forma parte del programa municipal que busca reducir la contaminación visual y mejorar la accesibilidad en el centro de la capital. (Municipalidad de San José/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Publicidad invasoraMunicipalidad de San JoséContaminación visual
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.