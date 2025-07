Municipalidad de San José propone aumentar cobro a quienes generan más basura

La Municipalidad de San José propone aumentar el cobro por el servicio de recolección de residuos a quienes generen mayor volumen de basura en el cantón central de San José.

El reglamento actual establece ya tarifas diferenciadas para grandes productores de basura, como comercios, centros de eventos o supermercados. Sin embargo, el alcalde de San José, Diego Miranda, asegura que el cálculo “no necesariamente es atinado”.

“El cobro que se hace, podemos decir que es un cobro que solidariamente se le carga a todos los vecinos, pero que no necesariamente todos somos responsables del mismo volumen de residuos que producimos”, asegura.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que entrarían a regir nuevas tarifas, así como los lineamientos que se establecerán para definir los montos, pues el ayuntamiento no cuenta con los datos necesarios para tomar decisiones.

“Actualmente nosotros tenemos delineadas más o menos 31 rutas y estamos investigando cuánto es el volumen que tiene cada una de las rutas y en función de eso, definir”, asegura Miranda, quien reconoce que establecer cifras diferenciadas es complejo, y el proyecto “no camina tan rápido”.

La variación en la tasa, dice, no podría hacerse por predio, pues implicaría medir el volumen de producción varias veces y no es factible. No obstante, analiza la posibilidad de identificar grandes productores dentro de las rutas que ya sigue la municipalidad y, a ellos, hacerles una “cuantificación distinta”.

“Lo que queremos es definir si hay algunas zonas que merecen un mayor cobro y otras que merecen un menor cobro”, explica.

“Barrio La California es un barrio ejemplar. Si en barrio La California todos los fines de semana cada uno de los restaurantes o bares que están ahí producen tres o cuatro veces más de lo que produce un vecino en promedio, hay que cobrarles de acuerdo a esa producción que tienen. Es un experimento apenas que estamos haciendo y que esperamos que en el futuro nos dé buenos réditos”, agregó.

Aún no se tiene claridad sobre cuánto podría significar el aumento en las zonas identificadas, pues Miranda asegura que incluso algunos predios podrían tener tasas más bajas.

El Concejo Municipal de San José aprobó un reglamento que sanciona con multas de entre ¢136.212 y ¢1.089.696 a quienes ensucien la capital. Foto: José Cordero (José Cordero/José Cordero)

¿Residuos bajo tierra?

El manejo de los residuos en el casco central representa un reto para las autoridades. Es usual hallar bolsas de basura obstaculizando el paso en las aceras o invadiendo un carril de la carretera.

El ingreso obtenido por recolección de residuos, explica Miranda, se invertiría en el fortalecimiento de servicios estratégicos. Por ello, al tiempo que el ayuntamiento estudia la posibilidad de incrementar el cobro, también analiza alternativas para limpiar el centro, como la implementación de contenedores soterrados: depósitos de basura bajo tierra.

Cada una de las unidades, dice Miranda, tiene un costo de ¢23 millones y se necesitarían al menos 200 soluciones distribuidas en el cantón central. En total, son ¢4.600 millones con los que, dice, el municipio no cuenta.

“El presupuesto extraordinario tiene inyectado mas o menos ¢800 millones para comenzar el proyecto de los contenedores soterrados, pero no está financiado de la misma tasa (de recolección de residuos). Es un presupuesto que estamos sacando de otros rubros que la municipalidad recauda, que no necesariamente son de la tasa”, afirma Miranda.

Todavía no está claro cuándo iniciaría el proyecto de los basureros soterrados.