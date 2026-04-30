Mujeres pierden visibilidad en las noticias de Costa Rica: solo 23% aparecen citadas, casi siempre como víctimas o testigos y rara vez expertas

La representación de las mujeres en las noticias retrocedió en cinco años, según informe, que fue presentado en el auditorio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva.

La participación de las mujeres en los medios de comunicación en Costa Rica continúa siendo limitada y muestra signos de estancamiento, según revela el más reciente informe del Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios (GMMP).

El VII Monitoreo Mundial de Medios 2025 (GMMP Costa Rica) dirigido por el Observatorio de Género y Medios, (GEMA), es la investigación más extensa del mundo en esta materia.

Se ejecuta cada cinco años desde 1995 en más de 100 países; Costa Rica participa activamente en este esfuerzo desde 2010.

El estudio, que analizó 262 piezas informativas en prensa escrita, radio, televisión e internet, determinó que las mujeres representan apenas el 23,1% de las personas sujetas o fuentes de noticias. Esta cifra evidencia un retroceso significativo respecto al 32% registrado en 2020.

“Este resultado confirma que la representación femenina, que permaneció estancada desde 2015, está ahora en retroceso, consolidando una tendencia preocupante en la visibilización de las mujeres en la agenda mediática nacional”, señala el informe.

Menor presencia y estereotipos en roles

La investigación detalla que la presencia femenina varía según el soporte, siendo la prensa escrita el espacio con menor apertura:

Prensa escrita: 19%

Radio: 24,5%

Televisión: 31,7%

Internet: 38,2%

A pesar del mayor volumen en plataformas digitales, el informe advierte que estas aún reproducen patrones tradicionales.

Las mujeres suelen aparecer principalmente como víctimas o testigos, mientras que su participación como expertas o líderes de opinión sigue siendo reducida.

La representación de las mujeres en las noticias retrocedió en cinco años, según informe. (Colegio de Periodistas /Cortesía)

Asimismo, la agenda mediática prioriza temas como política, economía y deportes —espacios históricamente masculinizados—, lo que invisibiliza problemáticas que afectan directamente a la población femenina y otros grupos.

En cuanto a las redacciones, las mujeres ocupan cerca del 30% de los puestos de reportería y presentación. No obstante, el GMMP advierte que esta presencia no garantiza un enfoque de equidad, pues persisten los estereotipos de género en la cobertura.

“Los contenidos continúan reproduciendo estereotipos de género y jerarquías tradicionales de poder. Muchas reporteras están excluidas de ciertas temáticas”, indica el estudio.

Un sistema mediático aún masculinizado

El análisis concluye que el ecosistema de medios costarricense mantiene una estructura donde las mujeres son “más narradas que narradoras”, con una visibilidad casi nula como activistas o lideresas sociales, lo que evidencia una exclusión estructural en la agenda informativa.

El informe advierte que, pese a algunos avances, la igualdad de género en los medios continúa siendo una meta lejana y plantea la necesidad de cambios estructurales en las prácticas periodísticas y en la construcción de las noticias: