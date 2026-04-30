El País

Mujeres pierden visibilidad en las noticias de Costa Rica: solo 23% aparecen citadas, casi siempre como víctimas o testigos y rara vez expertas

El Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios revela que la visibilidad de las mujeres en las noticias de Costa Rica retrocedió del 32% al 23,1% en los últimos años

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Por Yucsiany Salazar
La representación de las mujeres en las noticias retrocedió en cinco años, según informe.
La representación de las mujeres en las noticias retrocedió en cinco años, según informe, que fue presentado en el auditorio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. (Colegio de Periodistas /Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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