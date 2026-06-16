Mujeres indígenas aprendieron en su comunidad sobre embarazo, parto, lactancia materna y cuidados del recién nacido

Las participantes fueron capacitadas, cerca de sus comunidades, en temas como embarazo, parto, entre otros.

28 mujeres embarazadas de comunidades cabécares recibieron por primera vez un curso de preparación para el parto.

Fueron capacitadas en temas de embarazo, labor de parto, lactancia materna y cuidados del recién nacido.

El curso se impartió en la sede del equipo básico de atención integral en salud (ebáis) de Grano de Oro, centro de salud ubicado en la zona indígena de Chirripó y que está alejado del centro de Turrialba.

La capacitación se impartió en este lugar porque, según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se busca acercar este servicio a las usuarias de territorios indígenas.

En la actividad participaron mujeres de comunidades indígenas de Santual, Alto Quetzal, Nairi Awari, Jurai, Tsiobata y Barbilla, entre otras.

La doctora María José Solano Fallas, directora del hospital William Allen Taylor, de Turrialba, explicó que con este tipo de cursos evitan que las personas tengan que trasladarse hasta Turrialba para recibir esta capacitación.

Se trata “especialmente quienes habitan en comunidades indígenas que enfrentan barreras geográficas para acceder a los servicios de salud”, explicó la doctora Solano.

28 mujeres índigenas recibieron un curso de preparación para el parto. Para Heylin Quesada Alvarado, directora del área de salud Turrialba- Jiménez, el tamaño del grupo permitió un abordaje más directo y participativo, con espacio para consultas y demostraciones prácticas sobre técnicas de respiración, posiciones para el parto y cuidados del bebé durante las primeras semanas de vida. (Cortesía CCSS/Cortesía CCSS)

El curso dado a las mujeres indígenas

Las mujeres recibieron información relacionada con reproducción humana y realizaron ejercicios de respiración y relajación: aprendieron posiciones para el parto y funcionamiento de la sala de partos.

En la sesión también se les informó sobre los derechos y deberes de las mujeres embarazadas, los signos de alarma, la planificación del parto y los cuidados del recién nacido.

Con respecto al bebé, se desarrollaron temas sobre los tamizajes neonatal y auditivo; la vacunación, la lactancia materna, la prevención de la muerte súbita, la alimentación durante el embarazo y la salud bucodental.

Finalmente, se les instruyó sobre métodos anticonceptivos y el uso de medicamentos durante la gestación.

Las futuras madres aprendieron de enfermeras obstetras del área de salud Turrialba-Jiménez y del hospital William Allen; asimismo contaron con la guía de médicos generales, personal de farmacia de los ebáis de la zona indígena y profesionales del CEN-CINAI, quienes tuvieron a su cargo los módulos relacionados con nutrición materna.