El País

Mujeres indígenas aprendieron en su comunidad sobre embarazo, parto, lactancia materna y cuidados del recién nacido

Curso se impartió por primera vez a mujeres indígenas de comunidades cabécares

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Las participantes fueron capacitadas, cerca de sus comunidades, en temas como embarazo, parto, entre otros.
Las participantes fueron capacitadas, cerca de sus comunidades, en temas como embarazo, parto, entre otros. (Cortesía CCSS/Cortesía CCSS)







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CCSSPreparación para el parto
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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