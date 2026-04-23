Mujer trans presenta recurso contra Incofer ante Sala Constitucional por impedirle usar el baño femenino

El recurso de amparo contra el Incofer fue presentado ante la Sala Constitucional. Los hechos habrían ocurrido en la Estación del Atlántico, en San José.

Una mujer trans presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional tras denunciar que no se le permitió utilizar el baño femenino en las instalaciones del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Los hechos denunciados ocurrieron en la Estación del Atlántico, en San José. De acuerdo con el recurso, el personal de seguridad le habría negado el acceso al servicio sanitario acorde con su identidad de género autopercibida, obligándola a utilizar otro espacio. La situación, según lo expuesto en el recurso, ocurrió en un contexto de presunta discriminación y afectación a su dignidad.

Al proceso se sumó una coadyuvancia —un respaldo legal de terceros al caso principal— interpuesta por la abogada Jota Vargas y el activista de derechos humanos Janekeith Durán Barberena.

“Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han desarrollado estándares y recomendaciones que explican los mínimos que deben adoptar los Estados a raíz del derecho a la identidad de género y los demás derechos humanos de las personas trans y no binarias, incluyendo el tema de instalaciones y uso de servicios sanitarios que correspondan con su género autopercibido. Lo importante es justo esto: estamos hablando de derechos humanos de personas reales con un problema de salud pública que debe ser resuelto por el Estado de Costa Rica“, indicó la abogada.

Por su parte, Durán enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino una manifestación de prácticas discriminatorias en el acceso a servicios públicos.

“Este caso no es un hecho aislado, sino una manifestación más de prácticas discriminatorias que siguen afectando a las personas trans, en este caso, en el acceso a servicios públicos,” finalizó el activista de derechos humanos.

Los recurrentes solicitan a la Sala Constitucional que ordene al Incofer adoptar medidas para prevenir situaciones similares y garantizar el respeto a la identidad de género en sus instalaciones.

Tras una consulta de La Nación, el Incofer indicó que, una vez sea notificado formalmente, atenderá el recurso de manera inmediata. La institución aseguró que ya revisa lo ocurrido para esclarecer la actuación del funcionario involucrado.

“En cuanto nos sea notificado será atendido de manera inmediata. Estamos revisando esta situación, aclaramos que en Incofer no hay discriminación para nadie. Vamos a investigar qué fue lo que realmente ocurrió con el funcionario que tomó esa decisión. Y si la investigación arroja un procedimiento inadecuado se tomarán las acciones pertinentes en el momento indicado”, informó la entidad estatal a este medio.