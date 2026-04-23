El País

Mujer trans presenta recurso contra Incofer ante Sala Constitucional por impedirle usar el baño femenino

Una mujer trans presentó un amparo por presunta discriminación en San José. Esto respondió Incofer.

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Por Yucsiany Salazar
16 de febrero del 2024. San José, Estación de INCOFER Atlántico. Largas filas se formaron esta tarde en la estación de trenes de Incofer Atlántico en La California. Debido al congestionamiento vial generado por los múltiples trabajos que realiza el MOPT en diferentes zonas de la Gran Área Metropolitana el gobierno recomendó a la población utilizar el servicio de transporte ferroviario. En la foto: Las filas fueron notables ésta tarde en la estación del Atlántico especialmente los usuarios que se dirigían a Heredia. Foto: Albert Marín para la Nación.
El recurso de amparo contra el Incofer fue presentado ante la Sala Constitucional. Los hechos habrían ocurrido en la Estación del Atlántico, en San José. (Albert Marín)







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IncoferSala ConstitucionalRecurso de amparoDerechos humanos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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