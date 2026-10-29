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El País

MOPT pagará ¢16.000 millones adicionales por IVA en construcción de tramo central de vía a San Carlos

El traslado de la operación del BID al presupuesto nacional generó la obligación del pago del IVA por más de $35 millones que se suman al costo de la obra que se adjudicará a CHEC

03/04/2025, Alajuela, San Carlos, estado actual de la Ruta Nacional 35 hacia San Carlos, que lleva varios años retrasada su construcción, y ahora el gobierno parece que va a reanudar las construcciones para terminar esta ruta.
El MOPT prevé que CHEC retome los trabajos en el tramo central, que quedó abandonado desde el 2018, en marzo del próximo año. Jose Cordero
Patricia Recio

Costa Rica pagará más de ¢16.000 millones (unos $35 millones al tipo de cambio actual) adicionales por la construcción del tramo central de la carretera a San Carlos, entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada.

Ese monto corresponde al impuesto al valor agregado (IVA) que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá pagar al Ministerio de Hacienda sobre el contrato por $276 millones que se adjudicaría a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

La gerenta de la unidad ejecutora a cargo del proyecto, Ana Yancy Paniagua, confirmó el pago de esa obligación tributaria durante una presentación sobre los avances de las obras realizada el lunes ante el Concejo Municipal de San Carlos.