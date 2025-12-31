MOPT confirma reapertura de ruta 32 tras más de cinco horas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el paso por la Ruta 32 ya se encuentra habilitado, tras el cierre por más de cinco horas provocado por la caída de material sobre la vía.

“Circule con precaución y paciencia mientras se retoma el tránsito normal”, indicó la institución.

El viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, detalló que hay maquinaria trabajando en el sector del kilómetro 32, en el Zurquí, con el objetivo de retirar por completo el material del derrumbe.

“Muy importante, se dio el cierre preventivo de acuerdo con los protocolos, entonces la seguridad de los usuarios no se puso en riesgo. (...) Sabemos que es una fecha muy importante para muchos costarricenses, entonces de esta forma pueden restablecer el paso lo más rápido posible”, comentó el jerarca.

Viceministro de Infraestructura del Mopt PabPablo Camacho, Viceministro de Infraestructura del MOPT, explica los trabajos hechos en la Ruta 32.lo Camacho

La vía permaneció cerrada desde las 6:00 a. m., según confirmó el MOPT, debido al desprendimiento de tierra y piedra sobre los kilómetros 32 y 33, lo que imposibilita el tránsito de vehículos hacia y desde el Caribe.