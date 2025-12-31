El País

MOPT confirma reapertura de ruta 32 tras más de cinco horas

La vía se mantuvo cerrada desde las 6 a.m. de este miércoles por la caída de material sobre los kilómetros 32 y 33.

Por Yucsiany Salazar
Ruta 32 Kilómetro 31
Ruta 32. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







ZurquíRuta 32Derrumbe
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

