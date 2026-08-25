Ministerio de Seguridad denuncia que las fiestas patronales de Barva se convirtieron ‘sitio de agresiones, licor desbordante y alteración al orden público’

La Fuerza Pública intervino por disturbios en las fiestas patronales de Barva de Heredia.

Las fiestas patronales en Barva de Heredia desataron una cantidad importante de incidentes y alteraciones al orden público producto del consumo desmedido de bebidas alcohólicas, según informó Enrique Arguedas, director regional de la Fuerza Pública en Heredia.

“Lo que debería ser un tiempo de disfrute, alegría y buen compartir se convirtió en sitio de agresiones, licor desbordante y alteración al orden público”, expresó el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado.

Las actividades se realizaron los días 21, 22 y 23 de agosto (el fin de semana pasado) en honor a San Bartolomé.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó de que la Fuerza pública registró al menos cinco incidentes de agresiones y disturbios entre los asistentes. Al intervenir, algunos oficiales resultaron golpeados .

Los policías detuvieron a un hombre de apellido Araya por portación ilícita de arma permitida y a otro individuo de apellido Ramírez por el delito de receptación. Este fue interceptado cuando conducía una motocicleta con denuncia por robo.

En el transcurso de los festejos, los oficiales investigaron a 458 personas, 72 vehículos y 186 motocicletas, además de desplegar nueve controles en las vías de la localidad.

Durante los operativos de control, los efectivos policiales decomisaron 24,7 gramos y cinco dosis de marihuana, 5,8 gramos de cocaína y una dosis de éxtasis.

La Fuerza Pública de Heredia mantendrá la presencia de sus oficiales en el lugar durante el próximo fin de semana.