El País

Ministerio de Seguridad denuncia que las fiestas patronales de Barva se convirtieron ‘sitio de agresiones, licor desbordante y alteración al orden público’

La Fuerza Pública de Heredia reportó oficiales golpeados en las intervenciones

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Por Marianela Arias Vilchez
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Fuerza Pública intervino por disturbios en las fiestas patronales de Barva de Heredia.
La Fuerza Pública intervino por disturbios en las fiestas patronales de Barva de Heredia. (Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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