Ministerio de Salud puede clausurar negocios que vendan cigarrillos sin mensajes sanitarios, concluye Procuraduría

El Ministerio de Salud podrá cerrar el negocio incluso si el producto no está a la vista. Conozca las multas

Por Julián Navarrete Silva

El Ministerio de Salud tiene la potestad para sancionar y clausurar negocios que vendan cigarrillos, muchos de ellos de contrabando, sin los mensajes sanitarios obligatorios.








