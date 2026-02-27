El País

Ministerio de Salud prohíbe comercialización de FITFORMA en Costa Rica por no tener registro sanitario

Autoridades sanitarias alertan que el suplemento para bajar de peso no tiene autorización y promueve promesas sin respaldo científico

Por Damián Arroyo C.
Salud ordena suspender uso y venta de FITFORMA por falta de registro sanitario y posibles riesgos para la salud.
Salud ordena suspender uso y venta de FITFORMA por falta de registro sanitario y posibles riesgos para la salud.







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

