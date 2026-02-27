Ministerio de Salud prohíbe comercialización de FITFORMA en Costa Rica por no tener registro sanitario

Salud ordena suspender uso y venta de FITFORMA por falta de registro sanitario y posibles riesgos para la salud.

El Ministerio de Salud prohibió la comercialización y publicidad del producto FITFORMA en Costa Rica, ya que no cuenta con registro sanitario vigente en el país.

La advertencia la emitió la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, tras confirmar que el suplemento se promociona en diversas páginas web como un producto natural para bajar de peso sin autorización oficial para su venta.

Según la investigación realizada por la autoridad sanitaria, FITFORMA se promociona con afirmaciones como “quemar grasa”, bajar hasta 10 kg en un mes y generar un efecto adelgazante y tonificador. También asegura actuar sobre mecanismos relacionados con el GLP-1.

El Ministerio indicó que ninguna de esas afirmaciones cuenta con respaldo científico confiable. Además, la publicidad utiliza imágenes y testimonios cuya veracidad no puede comprobarse, lo que aprovecha el interés de la población por perder peso de forma rápida.

Riesgos por automedicación

La institución advirtió que la forma en que se promociona el producto incentiva la automedicación. Esta práctica expone a las personas a posibles efectos secundarios o riesgos para la salud al ingerir el suplemento sin supervisión profesional.

El Ministerio recordó que en Costa Rica todo medicamento, producto natural, suplemento o alimento debe contar con registro sanitario vigente para comercializarse legalmente. Ese registro permite verificar la seguridad del producto y la veracidad de la información que se ofrece al público.

FITFORMA no posee registro sanitario en ninguna de las categorías aplicables. Por esa razón, no está autorizado para su comercialización en el país.

Ley General de Salud prevé sanciones

La autoridad sanitaria señaló que la distribución del producto fuera del marco regulatorio coloca a los consumidores en una posición de riesgo, ya que no existen garantías de calidad, eficacia ni seguridad.

También recordó que la Ley General de Salud N.° 5.395 prohíbe la elaboración, el comercio y el uso de productos sin registro, adulterados o falsificados. Las personas físicas o jurídicas involucradas se exponen a medidas y sanciones.

Qué deben hacer los consumidores

El Ministerio de Salud solicitó suspender de inmediato el uso de FITFORMA. Si usted adquirió el producto, debe entregarlo en el Área Rectora del Ministerio de Salud más cercana.

La institución también pidió suspender su distribución y comercialización.

Si usted presenta síntomas relacionados con su consumo, debe acudir a un profesional en salud para que el caso sea reportado ante el Ministerio.

Además, instó a denunciar ante el Ministerio de Salud a establecimientos, empresas o personas que promocionen FITFORMA. Las denuncias pueden realizarse al correo drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr o ante la Dirección de Área Rectora de Salud más cercana.