Ministerio de Salud cerrará estas sedes por traslado: estas son las nuevas direcciones y fechas clave

Salud trasladará sedes en Curridabat y Escazú. Revise cuándo cerrarán, dónde atenderán trámites y las nuevas ubicaciones oficiales.

El Ministerio de Salud anunció cierres temporales en dos Áreas Rectoras debido al traslado y mejoras en infraestructura. La medida afectará la atención presencial en Curridabat y Escazú durante febrero y marzo de 2026, según informó la institución este lunes 16 de febrero.

La institución indicó que los cambios forman parte de acciones para fortalecer la calidad de los servicios y adecuar nuevas instalaciones.

Área Rectora de Salud Curridabat

El Área Rectora de Salud Curridabat no brindará atención presencial los días 18, 19, 20 y 23 de febrero de 2026.

Durante esos días, el Ministerio de Salud reforzará la atención en el Área Rectora de Salud Montes de Oca. En esa sede las personas usuarias podrán realizar trámites presenciales relacionados con el cantón de Curridabat.

A partir del 24 de febrero de 2026, la nueva ubicación será en Granadilla de Curridabat, del Taller Wabe 75 metros este, 100 metros sur y 50 metros oeste.

Área Rectora de Salud Escazú

El Área Rectora de Salud Escazú suspenderá la atención presencial los días 4, 5 y 6 de marzo de 2026.

Durante ese periodo, el Ministerio reforzará la atención en el Área Rectora de Salud Pavas. En esa oficina se recibirán y gestionarán los trámites correspondientes al cantón de Escazú, con el fin de minimizar afectaciones a la ciudadanía.

Desde el 7 de marzo de 2026, la nueva dirección será en San José, Escazú, San Rafael, sector Vista Alegre, 250 metros sureste de la Delegación de Fuerza Pública.

El Ministerio de Salud solicitó comprensión ante estas medidas. La entidad recomendó planificar los trámites con anticipación y mantenerse informados por medio de los canales oficiales para conocer cualquier actualización.