El País

Marchamo aeroportuario: así funciona el nuevo centro revisión de vehículos y equipos en el Aeropuerto Juan Santamaría

Aeris indica que es una facilidad especializada única en Latinoamérica

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
El CITE evalúa las condiciones mecánicas de los equipos de asistencia en tierra y de los vehículos que operan en el lado aéreo del aeropuerto.
El CITE evalúa las condiciones mecánicas de los equipos de asistencia en tierra y de los vehículos que operan en el lado aéreo del aeropuerto. (Cortesía/Aeris)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NacionalesAeropuerto Juan Santamaría
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.