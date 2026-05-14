‘Maniquíes de la Conciencia’: campaña en Lincoln Plaza busca recolectar ropa para apoyar a familias de Moravia

Lincoln Plaza y la Municipalidad de Moravia impulsan una campaña solidaria para reutilizar ropa y apoyar a familias del cantón.

Lincoln Plaza habilitó una campaña de recolección de prendas, zapatos y accesorios en buen estado del 14 al 17 de mayo, en el marco del evento comercial Súper Finde. La iniciativa busca beneficiar a comunidades del cantón de Moravia mediante la reutilización responsable de artículos.

La campaña lleva el nombre “Los Maniquíes de la Conciencia” y se desarrolla en alianza con la Municipalidad de Moravia. Según la información suministrada por la organización, esta es la tercera edición del proyecto.

Las personas interesadas pueden entregar sus donaciones en los puntos habilitados dentro de Lincoln Plaza, específicamente en el acceso principal y en la plaza central del centro comercial. Se recibirán prendas de vestir, zapatos y accesorios que se encuentren en buen estado.

Ana Laura Rojas, directora de Asuntos Corporativos de Portafolio Inmobiliario, indicó que la campaña nació con el objetivo de promover un consumo más consciente y extender la vida útil de las prendas para fortalecer redes de apoyo en las comunidades.

Los artículos recolectados pasarán por un proceso de clasificación y organización junto con la Municipalidad de Moravia. Posteriormente, serán entregados a personas de la comunidad.

La iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social impulsadas por Lincoln Plaza y Portafolio Inmobiliario para fomentar la solidaridad y el trabajo conjunto entre empresas privadas e instituciones públicas.

Portafolio Inmobiliario señaló que la campaña busca incentivar la participación ciudadana mediante acciones cotidianas que permitan generar nuevas oportunidades para otras personas a partir de artículos reutilizables.