El País

‘Maniquíes de la Conciencia’: campaña en Lincoln Plaza busca recolectar ropa para apoyar a familias de Moravia

Ropa, zapatos y accesorios en buen estado serán recolectados para apoyar a personas de comunidades vulnerables

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Por Jailine González Gómez
Lincoln Plaza y la Municipalidad de Moravia impulsan una campaña solidaria para reutilizar ropa y apoyar a familias del cantón.
Lincoln Plaza y la Municipalidad de Moravia impulsan una campaña solidaria para reutilizar ropa y apoyar a familias del cantón. (Lincoln Plaza/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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