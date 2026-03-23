Lotería Nacional: salió el premio mayor de ¢350 millones, vea los ganadores de este domingo 22 de marzo

Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional, de la Junta de Protección Social (JPS), del sorteo ordinario N.° 4894, realizado este domingo 22 de marzo.
El premio mayor fue para el número 14 con la serie 296, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Fue cantado a las 8:08 p. m.
A las 7:42 p. m. salió el segundo premio de la velada: el 23 con la serie 896, con un valor de ¢60 millones en dos emisiones (¢30 millones por entero).
El tercer premio de la noche recayó en el número 01 con la serie 751, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión).
Los tres números fueron vendidos en la web de la JPS.