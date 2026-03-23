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Lotería Nacional: salió el premio mayor de ¢350 millones, vea los ganadores de este domingo 22 de marzo

La Lotería Nacional de este domingo 22 de marzo determinó el premio mayor del sorteo ordinario N.° 4.894

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Por Sebastián Sánchez
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Sorteo de la Lotería Nacional de la JPS de este domingo 22 de marzo. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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