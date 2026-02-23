Lotería Nacional: salió el premio MAYOR de ¢350 millones; este es el número ganador

Premio mayor de la lotería salió apenas comenzando la velada de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este 22 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.890 de la Lotería Nacional, en el que se repartió el premio mayor de ¢350 millones.

El ganador del botín más importante de la noche fue el número 00 con la serie 384 , que se repartirá en dos emisiones, es decir, ¢175 millones cada una.

Según informó la JPS, este se vendió en Heredia centro.

Quienes hayan comprado el número 00 pero con otra serie igualmente tendrán un premio de ¢130 mil.

Uno rato después salió el tercer premio en importancia, el cual fue para la combinación del número 43 con la serie 139 , que paga ¢14 millones por emisión.

Este número se vendió por medio de la página web www.jpsenlinea.go.cr. En este caso, el premio por el número 43 con otra serie será de ¢40 mil.

Asimismo, instantes después se descubrió el tercer premio, otorgado al número 92 con la serie 148 , y sus poseedores se repartirán ¢30 millones por emisión.

Este precio también se vendió en la página web oficial de la junta. Quienes tuvieran el número 92 con otra serie obtendrán ¢20 mil.