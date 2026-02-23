Lotería Nacional: salió el premio MAYOR de ¢350 millones; este es el número ganador

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este 22 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.890 de la Lotería Nacional, en el que se repartió el premio mayor de ¢350 millones.
El ganador del botín más importante de la noche fue el número 00 con la serie 384, que se repartirá en dos emisiones, es decir, ¢175 millones cada una.
Según informó la JPS, este se vendió en Heredia centro.
Quienes hayan comprado el número 00 pero con otra serie igualmente tendrán un premio de ¢130 mil.
Uno rato después salió el tercer premio en importancia, el cual fue para la combinación del número 43 con la serie 139, que paga ¢14 millones por emisión.
Este número se vendió por medio de la página web www.jpsenlinea.go.cr. En este caso, el premio por el número 43 con otra serie será de ¢40 mil.
Asimismo, instantes después se descubrió el tercer premio, otorgado al número 92 con la serie 148, y sus poseedores se repartirán ¢30 millones por emisión.
Este precio también se vendió en la página web oficial de la junta. Quienes tuvieran el número 92 con otra serie obtendrán ¢20 mil.