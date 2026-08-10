Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR, conozca los números y series ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 9 de agostoo el sorteo ordinario N.° 4.913 de la Lotería Nacional, que repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión.
La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 9 de agostoo el sorteo ordinario N.° 4.913 de la Lotería Nacional, que repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión.
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