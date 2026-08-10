Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR, conozca los números y series ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 9 de agostoo el sorteo ordinario N.° 4.913 de la Lotería Nacional, que repartió un premio mayor de ¢175 millones por emisión.

La transmisión del sorteo en vivo inició tarde debido a problemas técnicos, según informó la JPS. Por eso, la primera parte no fue posible visualizarla. No obstante, la institución afirmó que el video quedaría disponible en el sitio web tras finalizar el sorteo.

Premio Mayor: ¢350 millones

El premio mayor del sorteo fue cantado cuando aún no comenzaba la transmisión en Facebook. La combinación ganadora fue el número 16 con la serie 653, que paga ¢175 millones por emisión.

Segundo Premio: ¢30 millones

El segundo premio sí se repartió durante la transmisión tardía. El ganador fue el número 86 con la serie 504, con un pago de ¢30 millones por entero.

Tercer Premio: ¢14 millones

El tercer premio también se dio a conocer antes de iniciar la transmisión en Facebook. El ganador fue el número 89 con la serie 790, con un pago de ¢14 millones por entero.