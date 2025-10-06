Lotería Nacional: estos son los números ganadores de este domingo 5 de octubre

Los premios de la lotería nacional de la Junta de Protección Social, en el sorteo extraordinario 4.870, de este domingo 5 de octubre, son los siguientes:

El premio mayor fue para el número 85 con la serie 371, que paga ¢175 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 88 con la serie 869. Esta combinación otorga ¢30 millones por emisión.

En el caso del tercer premio, le correspondió al número 80 con la serie 859. Cada entero con esta combinación es favorecido con ¢14 millones.