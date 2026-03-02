Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.891 de este domingo 1.º de marzo

Revise aquí todos los números ganadores y premios del Sorteo Ordinario N.° 4.891 de la Lotería Nacional de este 1.º de marzo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 1.º de marzo el Sorteo Ordinario N.° 4.891, en el que se repartieron los primeros premios millonarios del mes.

El premio mayor, que paga ¢175 millones por emisión, correspondió al número 59 con la serie 299. Según informó la JPS, fue colocado en el centro de la provincia de San José.

El segundo premio en importancia, que otorga ¢30 millones por entero, recayó en el número 78 con la serie 309. En este caso, cada fracción paga ¢3 millones y se vendió en línea.

En cuanto al tercer premio, favoreció al número 30 con la serie 284. Cada entero paga ¢14 millones y fue vendido en San Carlos, Alajuela.

A continuación, se puede consultar la lista completa de números y montos favorecidos en el sorteo de este 1.º de marzo: