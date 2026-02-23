Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.890 de este domingo 22 de febrero

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo repartió millonarios premios por todo el país.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 22 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.890, en el que se repartieron premios millonarios en todo el Costa Rica.

El premio mayor, de ¢350 millones, fue para la combinación del número 00 y la serie 384 , que paga ¢175 millones por emisión. De acuerdo con la JPS, este premio fue vendido en Heredia centro.

Minutos después, salió el tercer premio en importancia, correspondiente a la 43 con la serie 139 , que paga ¢14 millones por emisión. Este premio se colocó por medio de la página web de la JPS.

Asimismo, instantes después se descubrió el tercer premio, otorgado al número 92 con la serie 148 , y sus poseedores se repartirán ¢30 millones por emisión. Este precio también se vendió en la página web oficial de la junta.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del sorteo de este 22 de febrero.