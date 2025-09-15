Lotería nacional: conozca los números ganadores de este domingo 14 de setiembre

¡Hay nuevos millonarios! La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 14 de setiembre el sorteo ordinario N.° 4867 de la Lotería Nacional y aquí le presentamos los números favorecidos.
El premio mayor corresponde al número 67 con la serie 630. Esta combinación otorga ¢175 millones por emisión.
El segundo premio en importancia fue para el número 04 con la serie 927. El entero paga ¢30 millones.
Mientras que el tercer premio correspondió al 26 con la 224. La combinación entregó ¢14 millones por emisión.