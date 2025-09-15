Lotería nacional: conozca los números ganadores de este domingo 14 de setiembre

Este 14 de setiembre se realizó el sorteo ordinario N.° 4.867 de la Lotería Nacional.

¡Hay nuevos millonarios! La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 14 de setiembre el sorteo ordinario N.° 4867 de la Lotería Nacional y aquí le presentamos los números favorecidos.

El premio mayor corresponde al número 67 con la serie 630. Esta combinación otorga ¢175 millones por emisión.

El segundo premio en importancia fue para el número 04 con la serie 927. El entero paga ¢30 millones.

Mientras que el tercer premio correspondió al 26 con la 224. La combinación entregó ¢14 millones por emisión.