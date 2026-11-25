La mayoría de costarricenses percibe lo mismo cuando se les consulta sobre el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) y su aporte para reducir la inseguridad, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, divulgada este miércoles.

El estudio revela que 75,5% de los hombres consultados cree que la nueva cárcel ayudará mucho o algo a disminuir la inseguridad. Entre las mujeres, esa percepción alcanza 68,3%.

La encuesta también identificó diferencias por género en las opiniones menos favorables sobre el impacto del sitio. Un 24,4% de los hombres consideran que el Cacco contribuirá poco o nada a reducir la inseguridad, mientras que entre las mujeres ese porcentaje aumenta al 31,6%.

La consulta planteada por el CIEP fue: ¿Cuánto cree usted que la cárcel de alta contención conocida como Cacco contribuirá a reducir la inseguridad en Costa Rica: mucho, algo, poco o nada?

El sondeo se realizó en el contexto de la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, el pasado 14 de octubre, y de su posterior puesta en funcionamiento.

El CIEP aclara que los resultados reflejan expectativas ciudadanas sobre una de las medidas penitenciarias impulsadas por el Gobierno contra la inseguridad y el crimen organizado.