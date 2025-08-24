Lluvias afectan área de admisión del hospital de Grecia, pero servicio opera con normalidad

La tarde de este sábado se reportó una inundación en el área de admisión del hospital de Grecia. No obstante, operará con normalidad este fin de semana.

Las fuertes lluvias de este sábado provocaron afectaciones en el área de admisión del Hospital San Francisco de Asís, en Grecia. Sin embargo, el servicio de emergencias operará con normalidad este fin de semana.

El servicio de mantenimiento del hospital determinó que la sobrecarga de agua en una de las canoas ocasionó las filtraciones solo en ese sector en específico y el posterior daño de dos o tres equipos de cómputo, según confirmó el director de ese centro médico, Luis Diego Alfaro.

“Los funcionarios fueron trasladados a una plataforma cercana para atender al público con total normalidad”, precisó Alfaro.

La tarde de este sábado se viralizó en redes sociales un video en el que aparece una funcionaria del hospital, justo en el área de admisión, mientras el agua se filtraba por el techo.