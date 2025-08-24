El País

Lluvias afectan área de admisión del hospital de Grecia, pero servicio opera con normalidad

Un video muestra como el agua se filtró por el techo del Hospital de Grecia, debido a las fuertes lluvias. Conozca el área afectada y las medidas tomadas por las autoridades

Por Julián Navarrete Silva
Se reportó la tarde de este sábado la inundación en la Admisión del hospital de Grecia
La tarde de este sábado se reportó una inundación en el área de admisión del hospital de Grecia. No obstante, operará con normalidad este fin de semana. (Captura de pantalla de video/La Nación)







Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

